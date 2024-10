Honda rinnova la famiglia Forza: ecco i model year 2025 di 125, 350 e 750 [FOTO]

Honda presenta le versioni aggiornate ed evolute del trio di scooter GT che compone la gamma Forza. Parliamo degli Honda Forza 125, 350 e 750 che con i rispettivi model year 2025 si evolvono dal punto di vista estetico e accolgono diverse migliore sul fronte delle dotazioni.

Il nuovo Honda Forza 750

Il top di gamma Honda Forza 750 riceve una rivisitazione stilistica del frontale, ora più snelle e filante, con il maxi-scooter giapponese che adotta in rinnovato gruppo ottico anteriore, nuove luci diurne DRL con indicatori di direzione integrati e nuovi cerchi in lega leggera con razze “3 per 3” da 17 pollici all’anteriore e da 15 pollici al posteriore.

La praticità e il comfort del nuovo Forza 750 sono assicurate dalla presenza delle ampie carene, delle nuove pedane poggia piedi e della sella rimodellata che incrementa il comfort di guida. Realizzato anche con l’impiego di materiali riciclati, come ad esempio le parti della carrozzeria con plastica Durabio derivata da biomassa, il nuovo Honda Forza 750 è spinto da un motore bicilindrico parallelo a “corsa lunga” di 745 cc con comando del gas Throttle By Wire (TBW) che offre quattro Riding Monde.

Il maxi-scooter dispone di controllo di trazione Honda Selectable Torque Control (HSTC) con tre livelli di intervento, mentre il cambio a doppia frizione DCT è stato rivisto e lavora in combinazione con il nuovo cruise control di serie. Il nuovo Honda Forza 750 è disponibile in tre colorazioni: Mat Warm Ash Metallic, Mat Ballistic Black Metallic e Iridium Gray Metallic con finiture in nero.

I nuovi Honda Forza 350 e Forza 125

Aggiornati per il 2025 anche il Forza 350 e il Forza 125, entrambi costruiti nella fabbrica Honda di Atessa, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Tutti e due i modelli beneficiano di impostazioni riviste dell’ECU, catalizzatore e silenziatore modificati nella struttura interna e l’adozione di un nuovo sensore SO2 per raggiungere gli standard omologativi Euro5+.

Su entrambi i modelli Forza di cilindrata inferiore debutta una nuova strumentazione TFT a colori da 5 pollici con interfaccia grafica e menù intuitivi, controlli facili, leggibilità migliorata, connettività Honda RoadSync per smartphone e un nuovo blocchetto comandi di sinistra retroilluminato che ne permette la gestione.

Il nuovo Forza 350 è disponibile in cinque colorazioni: Carnelian Red Metallic, Pearl Falcon Gray, Pearl Nightstar Black, Mat Pearl Cool White e Mat Cynos Gray Metallic special edition con finiture in rosso e cerchi color bronzo. Per il 2025 lo scooter Honda Forza 125 viene proposto invece nella sola colorazione Mat Cynos Gray Metallic.