Honda EV Outlier Concept: la futuristica moto elettrica che rompe gli schemi [FOTO]

In occasione del Japan Mobility Show 2025 Honda ha svelato un nuovo concept elettrico che punta a ridefinire l’idea di motocicletta. Il prototipo in questione, la Honda EV Outlier Concept, concretizza la visione radicale della Casa giapponese che guarda oltre la semplice soluzione alternativa green alla moto dotata di motore termico, proponendo un’esperienza di guida completamente nuova.

A guidare il progetto di questa futuristica moto elettrica è Yuya Tsutsumi, Large Project Leader Honda, che ha seguito ogni fase dello sviluppo, dal primo bozzetto alla realizzazione finale. “Outlier significa qualcosa che non è vincolato da confini. Volevamo dimostrare che l’elettrificazione non è un adattamento, ma un’evoluzione verso una nuova categoria”, spiega Tsutsumi.

Il processo creativo dietro alla realizzazione della EV Outlier Concept si sviluppato attraverso il libero scambio di idee tra designer giapponesi e internazionali di Honda, con un confronto senza barriere in grado di mettere in discussione valori tradizionali e vincoli culturali, individuando una nuova strada per dar forma alla moto elettrica del futuro.

Una moto mai vista prima

Il risultato è un due ruote dal design che non assomiglia a nulla di precedente, frutto di una filosofia stilistica che si fonde su tre concetti: Gliding, Ecstasy e Low. Gliding rappresenta la fluidità e il silenzio tipici della trazione elettrica, una sensazione di scorrimento continuo sull’asfalto. Al suo opposto c’è Ecstasy, concetto che si concretizza nella coppia immediata, nella risposta istantanea e nella connessione totale tra pilota e moto. Il concetto Low, invece, viene espresso dalla posizione di guida ribassata che modifica la percezione di velocità, visibilità e accelerazione, creando un inedito coinvolgimento fisico durante la guida.

La Honda EV Outlier Concept è inoltre dotata di soluzioni tecnologiche avanzate, come le telecamere al posto degli specchietti, il cruscotto ampio e sottile e una quadro strumenti che visualizza in tempo reale angolo di piega e potenza erogata rafforzando la connessione tra moto e pilota. Con questo prototipo, Honda dimostra come poter trasformare l’incertezza dell’elettrificazione in un’opportunità creativa.