Honda CRF300L Red Edition: debutto al Motodays 2026

Al Motodays 2026, l’evento motociclistico che si terrà a Roma nei prossimi giorni (dal 6 all’8 marzo), Honda presenta due importanti novità dedicate sia agli appassionati di fuoristrada sia a chi vive quotidianamente la mobilità urbana su due ruote. Protagoniste dello stand della Casa giapponese alla kermesse capitolina sono la nuova Honda CRF300L Red Edition, affiancata dalla più specialistica ed avanzata versione EVO, e la speciale livrea HRC dedicata agli scooter Honda SH125i ed SH150i.

La nuova Honda CRF300L Red Edition

Negli anni la Honda CRF300L si è affermata come una delle dual-purpose più apprezzate del suo segmento grazie alla capacità di unire facilità di guida, affidabilità e versatilità. Pensata per l’utilizzo quotidiano ma capace di affrontare anche le uscite off-road del week-end, questa moto è diventata un punto di riferimento per chi cerca un mezzo agile e divertente, e ora vive un nuovo capitolo della sua storia con la versione Red Edition.

Nata dalla collaborazione con lo specialista off-road RedMoto, la Honda CRF300L Red Edition punta su prestazioni superiori e dotazione più orientata alla guida in fuoristrada. La moto giapponese beneficia di nuova omologazione degli pneumatici, che consente di montare diverse misure dual e off-road: 90/90-21 all’anteriore e fino a 140/80-18 al posteriore. Una soluzione che amplia le possibilità di utilizzo del nuovo modello di Honda, permettendo l’adozione anche di gomme enduro o rally specialistiche.

Importanti novità arrivano anche sul fronte della ciclistica. La Honda CRF300L Red Edition dispone di forcella che introduce cartucce con sistema idraulico evoluto, tubi trattati DLC e regolazioni complete di compressione, estensione e precarico dei pistoni da 20 mm. Al posteriore debutta un ammortizzatore Öhlins 46 HRC completamente regolabile, progettato per migliorare controllo e stabilità sui terreni più impegnativi. La protezione della moto è affidata alla piastra paramotore AXP Racing, mentre di serie troviamo pneumatici Pirelli MT21 RallyCross ideali per un utilizzo misto strada-fuoristrada. Tra gli optional della moto Honda dedicati alla guida racing figurano invece uno scarico completo SC-Project e la centralina UpMap gestibile tramite app. La Honda CRF300L Red Edition sarà disponibile su ordinazione da maggio 2026 al prezzo di 7.990 €.

La versione EVO per i più esperti

Accanto alla versione standard delle nuova moto di Honda, per i motociclisti più esperti c’è la CRF300L Red Edition EVO, una variante che si arricchisce ulteriormente aggiungendo componenti racing specifici come pedane in ergal ricavate dal pieno, corona bimetallo alleggerita, tappi e minuteria anodizzati in rosso e manubrio racing in alluminio. Il prezzo è di 8.590 €.

Honda SH125i e SH150i HRC: omaggio alla tradizione racing

Insieme alle nuova moto per l’off-road, al Motodays 2026 Honda celebra la propria tradizione sportiva presentando la nuova livrea che caratterizza la serie speciale HRC degli scooter SH. I modelli SH125i e SH150i assumono un carattere molto più sportivo e grintoso adottando la celebre livrea “Tricolour” tipica di Honda Racing, la stessa che caratterizza supersportive come la Honda CBR1000RR-R Fireblade.

Gli scooter Honda SH125i e SH150i HRC saranno prodotti in serie limitata e numerata di soli 500 esemplari, che verranno assemblati nello stabilimento italiano Honda di Atessa che si conferma sempre più punto di riferimento per la produzione di questi due modelli che, con 29.000 unità complessive immatricolate nel 2025, rimangono tra gli scooter più venduti in Italia.