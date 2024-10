Honda CB750 Hornet: tre scarichi Exan per una naked giapponese più entusiasmante

Exan lancia tre nuovi scarichi dedicati alla nuova Honda CB750 Hornet. Dotata di telaio leggero e motore bicilidrico da 92 CV, la naked giapponese può rendere ancora più entusiasmante le prestazioni del motore ed esteticamente più filante e grintosa la parte posteriore grazie alle tre proposte di scarichi Exan. I tre nuovi scarichi, tutti omologati Euro 5 e ognuno con il proprio stile, sono X-Black Ovale, X-One e X-GP.

X-Black Ovale

Lo scarico X-Black Ovale si caratterizza per lo spirito e il carattere racing ed è capace di regalare alla parte posteriore della moto giapponese un aspetto aggressivo e slanciato. Disponibile in quattro diverse versioni (acciaio satinato, acciaio satinato nero, carbonio e titanio), X-Black Ovale è più leggero rispetto allo scarico originale indipendentemente dal materiale scelto, ed è dotato di raccordo ai collettori di serie e silenziatore slip-on. I prezzi sono di 357 € per la versione in acciaio satinato chiaro e di 369,75 € per le altre tre versioni.

X-One

Lo scarico X-One ha linee rotonde e un finale in acciaio dal taglio obliquo. Disponibile anch’esso in quattro versioni (acciaio satinato chiaro, acciaio satinato nero, carbonio e titanio) e dotato di raccordo ai collettori di serie e silenziatore slip-on, viene proposto con prezzi di 348,5 € per la versione in acciaio satinato chiaro e di 361,25 € per le altre versioni.

X-GP

Lo scarico X-GP di Exan è tondo con finale classico per conferire alla Honda CB750 Hornet una linea dal gusto retrò, senza perdere aggressività. Disponibile in quattro diverse versioni (acciaio satinato chiaro, acciaio satinato nero, carbonio e titanio), X-GP è in vendita con prezzi di 335,75 € per la versione in acciaio satinato chiaro e di 352,75 € per le altre versioni.