Honda CB650R e CBR650R 2026: nuovi colori per l’aggiornamento delle due giapponesi [FOTO]

Si rinnovano le Honda CB650R e CBR650R che, con il model year 2026, introducono nuove colorazioni che portano una ventata di freschezza estetica sulle due moto giapponesi che sin dal debutto 2019, grazie alla combinazione fra prestazioni, design e tecnologia, hanno saputo ritagliarsi uno spazio importante sul mercato europeo, come confermano le ottime performance commerciali di entrambi i modelli.

In Italia solo con sistema E-Clutch

Puntando sul carattere del motore quattro cilindri in linea da 649 cc che eroga 95 CV di potenza e 63 Nm di coppia massima, le nuove Honda CB650R e CBR650R confermano le caratteristiche meccaniche, tecniche e tecnologiche del modello precedente, con entrambe le moto della Casa nipponica che si propongono sul mercato italiano esclusivamente con la frizione a controllo elettronico E-Clutch, introdotta nel 2024.

Sia la naked CB650R che la sportiva carenata CBR650R fanno dunque affidamento al sistema E-Clutch di Honda che consente di partire, fermarsi, cambiare marcia e scalare senza dover agire sulla leva dalla frizione, ma utilizzando solo il pedale del cambio. Il pilota ha comunque la possibilità di utilizzare a sua discrezione la leva della frizione al manubrio.

Le nuove opzioni cromatiche

La Honda CB650R, con un look da Neo Sports Café, si fa apprezza per il design compatto e atletico abbinato a una ciclistica precisa e reattiva. Per il model year 2026 della CB650R Honda propone quattro colorazioni: il rinnovato Mat Gunpowder Black Metallic e i nuovi Mat Jeans Blue Metallic, Candy Energy Orange e Grand Prix Red. Tutte le colorazioni sono completate da dettagli in Graphite Black Metallic e forcella e cerchi color bronzo.

Per quanto riguarda la Honda CBR650R, apprezzata sportiva di media cilindrata, la versione 2026 si presenta sul mercato italiano con due colori: Mat Gunpowder Black Metallic con dettagli gialli, e Grand Prix Red.