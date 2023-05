Honda, Africa Twin Tour 2023: una nuova avventura in Corsica

Il nuovo appuntamento “Africa Twin Tour” del 2023, legato a Honda, è programmato in Corsica. Un viaggio dal 14 al 18 giugno per scoprire l’isola e restarne affascinati. Un nuovo tour stradale intitolato “Corsica Mon Amour”, ricco di paesaggi e curve, ricco di paesaggi e curve. Un percorso studiato per il divertimento dei motociclisti che amano viaggiare, alternando strade che permettono di apprezzare la guida e percorsi secondari attorniati dalla natura.

Un nuovo viaggio

La quarta edizione di “Africa Twin Tour” segue il primo appuntamento svolto in Maremma nel 2019, quello sui passi dell’Appennino tosco-romagnolo nel 2021 e il successivo in Sardegna effettuato lo scorso anno.

Prevista una specifica sezione online legata al portale Honda per reperire le varie informazioni e per la prenotazione. L’itinerario è rivolto ai motociclisti con almeno 18 anni di età e che possiedono una moto Honda di tipo ‘adventure’ o ‘touring’ in regola con il Codice della Strada, spinta da un propulsore di almeno 500 cc e con un’autonomia minima di 180 km reali.

Il tour spazia lungo circa 700 km di strade asfaltate, viaggiando assieme agli istruttori della True Adventure Off Road Academy. Per coloro che non possiedono una moto Honda o che, pur avendo un esemplare di questo marchio, preferiscono comunque noleggiarne uno; è disponibile una flotta di CRF1100L Africa Twin pagando un sovrapprezzo di 400 euro.

Le quote di partecipazione indicate sono:



– 1.090 euro per singolo pilota;

– 1.890 euro nel caso di pilota e passeggero;

- un supplemento di 400 euro per la moto a noleggio, come accennato;

– un supplemento di 300 euro per cabina e camera singola.

Disponibile un numero di posti stabilito, che comprende 20 equipaggi, cioè un massimo di 40 persone in tutto. Il Tour Leader è Carlo Morini, istruttore esperto della True Adventure Offroad Academy; pilota, viaggiatore e grande conoscitore di itinerari. Un furgone a supporto trasporterà i bagagli e una moto di scorta, come evidenziato.

Nel complesso sono previsti tre pernottamenti sull’isola, in location differenti tra loro. La prima notte a 500 metri di altitudine, nel borgo di Santa Maria Sichè. Il giorno seguente si prosegue sempre in località di montagna, ma con il mare in vista, pernottando nel borgo di Evisa ai piedi del Col de Vergiu. La terza notte è prevista poi a Saint Florent. Il giorno conclusivo è di trasferimento lungo un percorso interessante verso Bastia, con qualche ora di relax e pausa pranzo prima dell’imbarco e del rientro.

Il fitto programma inizia però dalle strade della Sardegna. Il ritrovo è programmato nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 giugno presso il Concessionario ufficiale Honda Balzarini Moto, in prossimità del porto di Livorno. Dopo l’accoglienza con aperitivo, briefing e recupero delle moto a noleggio, per coloro che hanno optato per questa soluzione, alle 21:00 il gruppo sale sul traghetto per passare la notte in cabina privata.

Giovedì 15 giugno, dopo lo sbarco a Olbia e una colazione in pasticceria, sono in programma i primi 90 km nella parte Nord-Est della Sardegna. Giunti a Santa Teresa alle ore 12:30 è in agenda un nuovo imbarco sul traghetto diretto verso Bonifacio. Fatta una nuova pausa caffè, seguono una serie di curve verso l’interno in direzione Aullena, quindi due passi di montagna e l’arrivo in hotel alle ore 18:00.

Si prosegue venerdì 16 giugno con la tappa “marathon” dell’itinerario, come precisato. In programma un giro attorno al Lago di Tolla, quindi ancora un passaggio presso Colle della Scalella e Foresta di Vizzavona, prima di un pranzo lungo la stada in una località panoramica. Successivamente il gruppo viaggia in direzione del Canyon de La Ruda, dove sono presenti diverse curve interessanti in mezzo a rocce rosse. Si prosegue quindi verso Col di Vergio e dopo verso il mare, attraverso la Foresta D’Aitone, per poi raggiungere Evisa, dove è prevista una nuova cena e il pernottamento.

Il giorno seguente, sabato 17 giugno, spiccano le atmosfere estive. Da Evisa si raggiunge Porto, quindi si continua verso Nord attraverso altre curve lungo la costa, sino a Calvì. Dopo un veloce passaggio per Ile Rousse, all’altezza di Ostriconi, si affrontano nuove curve fino a Saint Florent. Chi viole in questa occasione può sostare e godersi la metà pomeriggio al mare o in piscina. Invece per quelli che amano ancora guidare sono previste altre curve sulla Costa Ovest del “dito”, fino a Nonza. Quindi è in programma la foto di rito e il rientro per cena, in un’osteria tipica del luogo.

Infine domenica 18 giugno, dopo un trasferimento con un’altra serie di curve da Saint Florent a Bastia, nel caso per chi voglia lungo la Costa est del “dito”. L’imbarco per Livorno è previsto alle ore 14:00.