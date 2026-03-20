Held Tavino: il nuovo completo moto per tutte le stagioni

Un nuovo completo moto, per chi viaggia su due ruote in tutte le stagioni, per affrontare diverse situazioni meterologiche. Stiamo parlando di Held Tavino, una giacca più pantalone, realizzata con la tecnologia del laminato, ma più accessibile. Disponibile con diversi colori e taglie, da uomo o da donna, con un prezzo da 299,95 euro per la giacca e da 229,95 euro per il pantalone.

Il laminato Held-Tex a 2,5 strati garantisce impermeabilità e traspirabilità, mentre la fodera in Mesh e gli inserti Air-mesh sono stati realizzati con l’obiettivo di garantire un flusso d’aria costante e una temperatura corporea sempre equilibrata, con qualsiasi temperatura esterna. In generale, si tratta di un completo dalle linee pulite, regolazioni ergonomiche e un’ottima vestibilità.

La giacca Tavino Top

Entrando più nel dettaglio dei due capi, la giacca Top propone una lamina impermeabile di 2,5 strati in misto fibra, con una fodera altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena e fodera in Mesh traspirante. La membrana è Held-Tex impermeabile, antivento e traspirante. Inoltre, sono presenti già di serie le protezioni D3O T5 Evo certificate EN 1621-1:2012 su spalle e gomiti, mentre il paraschiena è opzionale ed è certificato EN 1621-2:2014.

Tra le caratteristiche di questo modello, c’è il gilet termico removibile, appunto per poter utilizzare la giacca con diverse temperature. Sono presenti due tasche esterne impermeabili ed una per i documenti, con il sistema SnapTech per cappuccio e colletto. Le cerniere di areazione sono presenti sia sul davanti che sul retro, così come ne è presente una di ventilazione frontale a doppia apertura. La Tavino Top propone anche la predisposizione per eVest ed eVest Pro, la regolazione maniche ed in vita, il colletto morbido, la stampa riflettente e la cerniera di collegamento.

Tre colori disponibili (nero, nero-bianco e antracite) e taglie per uomo dalla Small alla 5XL, mentre la giacca per donna è disponibile solo nelle colorazioni nero e nero-bianco, con taglie dalla Small alla 3XL. Il prezzo è pari a 299,95 euro, ma sale a 319,95 euro a partire dalla 4XL. È acquistabile sul sito ufficiale Held e nei migliori negozi di abbigliamento per motociclisti.

I pantaloni Tavino Base

Anche i pantaloni sono realizzati con gli stessi materiali: lamina impermeabile di 2,5 strati in misto fibra, con una fodera in Mesh traspirante e la membrana è Held-Tex impermeabile, antivento e traspirante. Le protezioni D3O T5 Evo al ginocchio regolabili sono in schiuma visco-elastica, mentre quelle sui fianchi sono approvate CE.

Questo modello propone due tasche esterne e due prese d’aria allo scoscio, con regolazioni in vita e bottoni alla cintura per bretella opzionale, così come la chiusura a strappo alla caviglia. Inoltre, sono presenti l’imbottitura antiscivolo nella zona del ginocchio per migliorare il grip ed un inserto posteriore in materiale antiscivolo, per un aumento del comfort quando si è in moto.

I pantaloni sono disponibili esclusivamente in colore nero. Le taglie uomo vanno dalla Small alla 5XL, ma sono presenti anche taglie corte (dalla M alla 3XL) e taglie lunghe (dalla M alla XXL), mentre quelle per donna vanno dalla S alla 3XL. Il prezzo è pari a 229,95 euro, mentre sale di 20 euro per le taglie dalla 4XL in poi. Anche in questo caso, sono già disponibili.

Held

Held è un’azienda di abbigliamento per motociclisti, fondata a Burgberg (Germania) nel 1946, con ormai 80 anni di esperienza. Inizialmente vengono prodotti solamente guanti, per il lavoro e per il settore automobilistico, mentre l’espansione nella produzione per le moto avviene negli anni ’70. Il 1985 segna l’inizio della produzione anche delle borse da moto, mentre nel 1991 viene prodotta la prima collezione di abbigliamento motociclistico, seguita dalla prima tuta in pelle di canguro.

Nel corso degli anni successivi e, in particolare, in questo secolo, l’azienda tedesca aumenta la propria produzione, i propri dipendenti ed i centri di vendita, ottenendo anche le principali certificazioni di sicurezza, come la licenza Gore-Tex nel 2009. A causa della costante crescita e del conseguente aumento dello spazio necessario per la logistica a Burgberg, Held decide di acquistare il nuovo centro logistico a Kempten nel 2017, ampliandosi ulteriormente.