Held Renegade 2: il nuovo completo touring a due pezzi [FOTO]

L’abbigliamento è fondamentale per viaggiare in moto e Held presenta un nuovo completo: Renegade 2. È composto da giacca e pantaloni, acquistabili anche singolarmente, utilizzabili dalla primavera all’autunno, grazie ad un’ampia versatilità ed a materiali di alta qualità. Proposto in due combinazioni cromatiche, è disponibile con un’ampia gamma di taglie da uomo e da donna.

Le caratteristiche

Questo completo può essere utilizzato sia per affrontare lunghi tratti oppure anche per le uscite più brevi e, come dicevamo, dalle prime giornate di sole di primavera fino agli ultimi chilometri d’autunno, oltreché nelle giornate invernali meno fredde. Grazie alla membrana Sympatex impermeabile, antivento e traspirante, con ampia ventilazione e della presenza di un gilet termico removibile, che può essere indossato separatamente come capo lifestyle.

Renegade 2 è, inoltre, caratterizzato da materiali robusti, protezioni certificate di livello 2, inserti elasticizzati per la massima libertà di movimento e una compatibilità completa con i sistemi di protezione attivi Held (AirBag eVest e AirBag eVest Pro). È proposto in due combinazioni cromatiche: nero e antracite/grigio per la giacca, nero e antracite per il pantalone.

Taglie e prezzi

La giacca è disponibile nelle taglie da S a 5XL per gli uomini e da S a 3XL per le donne, con un prezzo di 299,95 euro (IVA inclusa). Il pantalone è proposto nelle versioni corto o lungo, con la disponibilità delle stesse taglie della giacca ed un prezzo di 249,95 euro (IVA inclusa).