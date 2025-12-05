Held Montaro e Montaro WP: nuovi stivali bassi da moto, caratteristiche e prezzi [FOTO]

Held amplia la sua gamma di calzature tecniche presentando i nuovi Montaro e Montaro WP, due stivali bassi pensati per chi vive la moto ogni giorno ed è alla ricerca di una calzatura capace di bilanciare comfort, sicurezza e design moderno. Pensati per l’uso quotidiano, dai tragitti urbani a quelli extraurbani, questi nuovi stivali di Held offrono la solidità tipica delle calzature touring con la libertà di movimento di uno stivale leggero e pratico.

La membrana Held-Tex impermeabile sulla versione WP

Le due versioni degli stivali Held condividono la stessa struttura esterna e lo stesso look sportivo, differenziandosi esclusivamente per la presenza della membrana Held-Tex nella variante Montaro WP (Wind Protection). Questa tecnologia assicura impermeabilità, protezione dal vento e traspirabilità, rendendo il modello WP la soluzione ideale per chi va in moto in ogni stagione. Lo stivale Held Montaro, senza membrana impermeabile Held-Tex, è invece ottimale per le uscite in moto primavera ed estate, quando si privilegia la massima ventilazione.

Comfort e sicurezza

Entrambi gli stivali garantiscono un comfort di calzata elevato e una presa sicura in ogni situazione grazie alla suola rinforzata in gomma, progettata per offrire stabilità e durata nel tempo. Non manca la fascia di protezione leva cambio, mentre l’altezza contenuta (15 cm dalla misura 43) assicura agilità e comodità anche nei movimenti a piedi.

Sul fronte della protezione, gli stivali Held Montaro beneficiano della certificazione secondo la normativa EN 13634:2017 “stivali di protezione per motociclisti” ed includono paracaviglie integrati. Realizzati in microfibra e tessuto con fodera morbida, sono disponibili nei colori nero e nero-rosso, e nelle misure dal 36 al 47. I prezzi proposti al pubblico sono di 179,95 € per il Montaro e di 199,95 € per il Montaro WP.