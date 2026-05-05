Held Jeans Marlow e Scarpe Montaro WP: eccellenza tedesca [LA PROVA]

Ho iniziato a conoscere questo brand tedesco non per caso, ma grazie a un’opera di divulgazione attenta che finalmente sta portando il giusto risalto a una realtà storica anche qui in Italia. Se esco di casa e mi fermo a parlare con i centauri che incontro per strada, ammetto che non sempre trovo qualcuno che sappia dirmi con precisione chi sia Held. Forse perché è un marchio che si è cucito addosso un’anima prettamente touring, diventando il punto di riferimento per chi non teme le temperature rigide del Nord Europa o le piogge improvvise. Per fare certi prodotti serve una competenza specifica sulla sicurezza, sulla traspirazione e sull’impermeabilità dei materiali. Da qualche tempo lo considero un concorrente temibile per i brand più blasonati del nostro mercato. Sebbene nel settore racing si preferisca ancora affidarsi ad altri veterani, quando si parla di abbigliamento urbano e da viaggio, come i jeans Marlow e le scarpe Montaro WP, ho trovato dei compagni di strada eccezionali che mi hanno fatto riflettere su cosa significhi davvero qualità tecnica.

IL PACKAGING E LA FILOSOFIA DEL PRODOTTO

Appena prendi in mano i jeans Marlow, capisci che non sei davanti al solito capo da scaffale. Arrivano confezionati in un sacchetto di nylon sportivo di qualità, un dettaglio che sottolinea la cura per il prodotto fin dal primo impatto. Sono orgogliosamente Made in Germany e questo si riflette in una costruzione meticolosa. Parliamo di un pantalone realizzato in tessuto Armalith Denim Stretch, un materiale che è una leggenda per quanto riguarda la resistenza all’abrasione e allo strappo, pur mantenendo la flessibilità di un jeans comune. La particolarità tecnologica che eleva il prezzo (che ammetto essere uno tra i più alti sul mercato) è l’integrazione delle protezioni D3O Ghost. Per chi non le conoscesse, parliamo di una tecnologia molecolare avanzata. Il materiale è incredibilmente morbido e flessibile durante l’uso normale, ma diventa istantaneamente duro all’impatto, dissipando l’energia. Questo permette di avere protezioni di Livello 2 su ginocchia e fianchi senza l’estetica “da robot” dei vecchi inserti rigidi. Sul fronte calzature, la Montaro WP si presenta come una scarpa da ginnastica tecnica, certificata EN 13634:2017, che nasconde sotto un design urban, una membrana Held-Tex impermeabile, antivento e traspirante.

LA PROVA – TRA COMODITÀ E SICUREZZA

Indossare il completo Held Marlow e Montaro WP è un’esperienza che ribalta le aspettative. Iniziamo dai jeans: la prima sensazione è di una consistenza importante. Non sono pantaloni leggeri, si sente che il tessuto ha una grammatura studiata per proteggere, eppure, una volta in sella, accade la magia. L’elasticità del materiale Armalith permette una libertà di movimento totale. Ho testato questi capi passando dalla Honda X-ADV alla Suzuki GSX-8S, e il pantalone ha assecondato ogni mio spostamento senza mai “frenare” le gambe. È un jeans versatile, che uso volentieri anche d’inverno con un sottomaglia termico e d’estate da solo. Certo, nelle giornate torride la pesantezza del tessuto si fa sentire, ma io appartengo a quella scuola di pensiero che preferisce percepire un po’ più di calore pur di avere la massima sicurezza su strada.

Il sistema HPA (Held Protector Adjustment) permette di regolare le protezioni alle ginocchia in modo millimetrico, e questo fa la differenza (non tutti i brand lo permettono). Durante i lunghi tragitti, la presenza delle protezioni D3O Ghost è quasi impercettibile. Non senti la pressione sui fianchi né l’ingombro sul coccige (dove è presente una tasca per la protezione opzionale). L’unico punto in cui avverti un minimo la struttura è l’articolazione del ginocchio durante i movimenti più estremi, ma è un compromesso nullo rispetto alla protezione offerta. Un piccolo appunto però devo farlo: manca il classico taschino piccolo all’interno della tasca destra. Sembra una banalità, ma per chi come me è abituato a riporvi il telecomando del cancello o piccoli oggetti, la sua assenza si nota. Inoltre, come critica costruttiva estesa a tutto il settore, noto che anche qui manca una protezione specifica per la zona inguinale, area sensibile ma tecnicamente difficile da proteggere senza sacrificare il comfort.

Passando alle scarpe Montaro WP, sono rimasto colpito dalla loro morbidezza. Se chiudi gli occhi e cammini, hai l’impressione di indossare delle normalissime sneaker di alta qualità. La fodera interna in tessuto è soffice, mentre la suola in gomma garantisce un grip eccellente sulle pedane. Il design è pulito, perfetto per scendere dalla moto e passeggiare in centro senza apparire fuori luogo, mentre la membrana Held-Tex fa il suo dovere, mantenendo il piede asciutto senza surriscaldarlo.

La calzata è rapida e precisa grazie al sistema di chiusura con tirante, che permette di regolare i lacci in un istante. Un dettaglio tecnico davvero intelligente è il pratico taschino ricavato sulla linguetta, dove è possibile nascondere il cursore e l’eccesso dei lacci. Una soluzione che non solo pulisce l’estetica della scarpa, ma garantisce massima sicurezza evitando che i lacci possano impigliarsi nelle pedane o nelle leve durante la guida. In definitiva, è un prodotto che sposa perfettamente la comodità dell’abbigliamento quotidiano con i rigorosi standard di protezione richiesti a un indumento tecnico.

IL PREZZO E IL VERDETTO FINALE

I jeans Marlow si posizionano intorno ai 449,95 euro, mentre le scarpe Montaro WP costano 199,95 euro.

È un investimento? Senza dubbio. Il costo impegnativo dei Jeans è giustificato dall’utilizzo di materiali brevettati come l’Armalith e la tecnologia D3O, che hanno costi di produzione e certificazione superiori alla media.

Vale la pena spendere questi soldi? Se cercate un prodotto che duri nel tempo, che vi offra una protezione di Classe AAA (la massima possibile per i jeans) e che possiate indossare tutto il giorno senza desiderare di cambiarvi, la risposta è sì.

Held non è un marchio per chi cerca il risparmio a ogni costo, ma per chi cerca la sostanza. Il verdetto è positivo: i jeans Marlow sono i più tecnici mai provati per vestibilità e sicurezza percepita, e le Montaro WP sono la dimostrazione che non bisogna più soffrire con calzature rigide per essere protetti. Comprarli è un privilegio, ma una volta indossati, difficilmente tornerete indietro.

SCHEDA TECNICA: HELD MARLOW (PANTALONE JEANS MOTO)

Tessuto principale: Armalith® Denim Stretch.

Composizione Esterna: 51% cotone, 40% polietilene, 7% elastomultiestere, 2% elastan.

Fodera: 100% poliestere.

Certificazione: Classe di prestazione AAA secondo la normativa EN 17092-2:2020 per abbigliamento protettivo da moto.

Protezioni Ginocchia: Protezioni D3O® Ghost certificate EN 1621-1:2012, Level 2, regolabili in altezza.

Protezioni Fianchi: Protezioni D3O® Ghost certificate EN 1621-1:2012, Level 2.

Protezioni Opzionali: Predisposizione per tasca paracoccige (art. 009315/092229).

HPA System (Held Protector Adjustment): Sistema di regolazione dei protettori Held per una vestibilità personalizzata delle protezioni.

Tasche: 4 tasche esterne.

SCHEDA TECNICA: HELD MONTARO WP (SCARPA URBAN)

Materiale Esterno: Misto microfibra e tessuto.

Membrana: Held-Tex®, progettata per essere impermeabile, antivento e traspirante.

Fodera: Fodera morbida in tessuto (100% poliestere).

Suola: Suola robusta in gomma (100% poliuretano).

Certificazione: Certificata secondo la normativa EN 13634:2017 per “stivali di protezione per motociclisti” con classificazione 1122 WR.

Protezioni: Include un paracaviglie integrato.

Protezione: Fascia di protezione per la leva del cambio.

Suola: Realizzata in gomma resistente per una maggiore durata.

Altezza: L’altezza dello stivale è di circa 15 cm (misura calcolata a partire dalla taglia 43).

Soletta: Include una soletta in poliuretano e solette rimovibili composte da poliestere, poliuretano e gomma.