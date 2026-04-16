Held eVest 2: gilet airbag moto con tecnologia In&Motion a 399,95 €

Il nuovo Held eVest 2 segna un importante passo avanti nel settore della sicurezza per motociclisti, portando su strada un sistema di protezione attiva evoluto e accessibile. Sviluppato in collaborazione con In&Motion, punto di riferimento nel settore della tecnologia airbag elettronica, questo nuovo gilet integra sensori intelligenti in grado di monitorare costantemente i movimento del pilota e attivare il sistema di protezione, gonfiando l’airbag, in poche frazioni di secondo in caso di incidente.

L’avanzato indumento tecnico dispone di un sistema con airbag elettronico che protegge le aree più esposte del corpo (torace, schiena, addome e collo) garantendo un livello di sicurezza superiore rispetto alle protezioni tradizionali. A questo si aggiunge il paraschiena certificato D3O di livello 2, conforme alla normativa EN 1621-2:2014, che garantisce una protezione passiva efficace anche nelle situazioni più critiche.

Fatto per poter essere indossato sia d’estate che d’inverno

Dal punto di vista del comfort, il nuovo gilet Held eVest 2 è progettato per essere indossato tutto l’anno. La struttura in tessuto a rete, presente sia sul fronte che sul retro, favorisce una ventilazione ottimale anche durante i mesi più caldi, mentre la fodera interna con tecnologia 3D Air-Mesh migliora ulteriormente la traspirabilità, riducendo l’accumulo di calore durante la guida.

Dotato di tecnologia Held Clip-In

Tra gli elementi distintivi di eVest 2 c’è l’integrazione della tecnologia Held Clip-In, vero marchio di fabbrica del brand di abbigliamento moto, che rende il gilet estremamente versatile. Tale sistema infatti consente di combinare il capo con altri prodotti della collezione Held grazie a pratici bottoni a clip e fibbie blu, permettendo così di adattare l’abbigliamento alle diverse condizioni climatiche e di utilizzo, trasformando il proprio vestiario moto di volta in volta, aggiungendo o rimuovendo i vari capi Held beneficiando di un equipaggiamento sempre funzionale e adatto al momento.

Caratteristiche e prezzo

Il gilet Held eVest 2 è dotato di fascia antiscivolo in vita, chiusura con cerniera frontale e passanti interni compatibili con l’adattatore per il collegamento di altri capi. Sul fronte delle protezioni invece si aggiungono anche gli inserti rigidi sul dorso che migliorano stabilità e capacità di assorbimento degli urti. Disponibile nel colore antracite e in un’ampia gamma di taglie sia per uomo che per donna, il nuovo gilet Held eVest 2 viene proposto al prezzo di 399,95 €.