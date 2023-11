Gruppo Piaggio, sfilza di novità a EICMA 2023: dalla Aprilia RS 457 alle nuove Moto Guzzi Stelvio e V85 [FOTO]

Il Gruppo Piaggio si presenta a EICMA 2023 consolidando la proprio posizione di primo costruttore europeo, con 454.400 veicoli venduti, un fatturato di 1.162,2 milioni di euro e un utile netto di 85,7 milioni di euro (il più alto mai registrato nel periodo di riferimento) nei primi nove mesi dell’anno.

Alla rassegna milanese dedicata al mondo delle due ruote il Gruppo Piaggio è protagonista con le ultime novità dei suoi marchi. Aprilia e Moto Guzzi ampliano le proprie gamme per soddisfare una domanda sempre più variegate, mentre Vespa Primavera e Vespa Sprint, profondamente rinnovate nello stile e nella dotazione tecnica, si confermano rappresentanti di stile ed eleganza “made in Italy”.

Aprilia RS 457

Dopo aver presentato RS 660, Aprilia completa la sua famiglia sportiva svelando la RS 457, moto che ha la leggerezza (159 kg a secco, 175 kg col pieno) tra i suoi punti di forza, vantando un ottimale rapporto peso potenza per una moto guidabile con patente A2. La Aprilia RS 457 è spinta da un moderno motore bicilindrico fronte marcia raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro, capace di 35 kW di potenza.

Dotato di telaio in alluminio con funzione portante del motore e di sospensioni regolabili, la nuova moto di Aprilia vanta un completo equipaggiamento elettronico di serie che comprende: acceleratore Ride by Wire, tre Riding Mode, ABS e traction control regolabile ed escludibile. Tra gli accessori c’è anche il cambio elettronico quick shift.

Moto Guzzi Stelvio

Stelvio, la on-off di Moto Guzzi pensata per il viaggio avventuroso, si presenta a EICMA con il nuovo motore “compact block” bicilindrico a V trasversale a 90° con raffreddamento a liquido, abbinato al rivisto cambio a 6 marce, che sviluppa 115 CV di potenza e 105 Nm di coppia massima.

La ciclistica prevede un telaio in tubi d’acciaio ad alta resistenza, abbinato a cerchi a raggi tubeless da 19” all’anteriore e 17” al posteriore e sospensioni a corsa lunga. Stelvio è la prima Moto Guzzi disponibile con PFF Rider Assistance Solution, innovativa piattaforma di assistenza alla guida basata sulla tecnologia radar che permette di gestire al meglio gli Adas come i sistemi Following Cruise Control, Forward Collision Warning, Blind Spot Information System e Lane Change Decision Aid System.

La dotazione elettronica di primo ordine è completata dall’acceleratore elettronico Ride by Wire, dalla piattaforma a sei assi che gestisce al meglio i controlli elettronici per la sicurezza (come l’ABS Cornering) e il divertimento. Cinque sono i Riding Mode: Turismo, Pioggia, Strada, Sport e Off-Road che gestiscono gli interventi di freno motore, ABS, traction control e mappe motore. Nella modalità Off-Road è possibile escludere sia l’ABS sia in traction control.

Nuova gamma Moto Guzzi V85

La nuova Moto Guzzi V85, evoluzione stilistica e tecnica dell’iconica enduro del marchio, si presenta con un design più contemporaneo e moderno, parabrezza regolabile manualmente, comandi al manubrio più intuitivi e nuova strumentazione TFT da 5 pollici.

Sotto l’aspetto tecnico, la nuova V85 beneficia dal motore bicilindrico a V trasversale di 90° raffreddato ad aria che guadagna l’omologazione Euro 5+ ed eroga una potenza di 80 CV e una coppia massima di 83 Nm.

Dal 2024 Moto Guzzi V85 diventa una gamma, con tre differenti interpretazioni per altrettante esigenze di mobilità. V85 Strada è la versione più essenziale e orientata all’uso quotidiano. V85 TT rappresenta l’essenza della moto iconica di Moto Guzzi dedicata al turismo. V85 TT Travel è la versione top di gamma con un allestimento per il turismo ancora più completa che comprende valigie rigide, piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA, manopole e sella riscaldabili, oltre ad un più protettivo parabrezza.

Vespa Primavera e Vespa Sprint S

L’anima metropolitana di Vespa si presenta a EICMA completamente rinnovata, con due modelli disponibili, Vespa Primavera e Vespa Sprint S, declinati in differenti varianti e cilindrate, anche in versione elettrica.

Con finiture migliorate, nuovi materiali e dettagli ancora più curati, le nuove Vespa Primavera e Sprint S sono dotate di nuove sovrastrutture sul manubrio, nuove manopole, nuovo controscudo, sella migliorata, sistema keyless e strumentazione TFT (sulla versione Tech).

Vespa Primavera e Vespa Sprint S sono disponibili con moderni motori di 50, 125 e 150 cc con distribuzione a tre valvole e iniezione elettronica omologati Euro 5+. Le versioni elettriche di Vespa Primavera e Vespa Sprint S sono due: una con velocità limitata alla normativa ciclomotore (Moped) e una con omologazione motorcycle, disponibile nell’allestimento Primavera Tech. Le versioni Moped presentano la novità delle batterie estraibili per una comoda ricarica anche in ambienti domestici.

Gamma Piaggio ruota alta e Piaggio 1

Per quanto riguarda il marchio Piaggio a EICMA i fari sono puntati sulla gamma scooter a ruota alta con i best seller Liberty, Medley e Beverly che per il 2024 offrono una scelta di cilindrate da 50 a 400 cc, con la versione più sportiva S di tutti e tre i modelli che propone la nuova livrea Blu Zaffiro. Inoltre Beverly è ora disponibile anche nella colorazione Nero Cosmo.

Altro protagonista a EICMA è Piaggio 1, lo scooter elettrico ora disponibile in una nuova versione più potente con la versione ciclomotore che offre una potenza di picco di 2,3 kW, mentre la versione motociclo (Piaggio 1 Active) raggiunge i 3 kW di picco. Ne consegue per entrambi un incremento dell’accelerazione. Piaggio 1, dotato di strumentazione digitale a colori, fanaleria full LED e sistema keyless, dispone anche di capiente vano sottosella che permette di contenere un casco full jet.