Glyder Dry: il nuovo stivale per moto con suola targata Michelin

Un nuovo stivale per moto, con la suola Soles by Michelin. Stiamo parlando di Glider Dry, uno stivale touring per garantire stabilità su tutti i terreni e percorsi, così come su bagnato o asciutto, realizzato in collaborazione con JV International e Forma Boots. Integra tecnologie pensate per un utilizzo continuativo, con un tacco inclinato per ridurre l’affaticamento nelle lunghe percorrenze. Disponibile solamente in colore nero, sia per uomo che per donna.

Le caratteristiche

Entrando nel dettaglio, Glyder Dry propone una suola con un design del battistrada, caratterizzato da un pattern a righe antiscivolo, che massimizza la superficie di contatto garantendo un’aderenza costante. Gli intagli tecnici lavorano in sinergia per assicurare trazione efficace anche su fondi irregolari o condizioni variabili, mentre il tacco inclinato accompagna il posizionamento del piede sul pedale, contribuendo a ridurre l’affaticamento nelle lunghe percorrenze.

La mescola in gomma ad alta resistenza completa il sistema, offrendo performance affidabili sia su asciutto che su bagnato, dalla strada all’off-road leggero. Le protezioni in D3O garantiscono un assorbimento degli impatti elevato senza compromettere la libertà di movimento, mentre la membrana Forma Drytex assicura impermeabilità e traspirabilità anche nelle condizioni meteo più imprevedibili. Gli inserti reflex migliorano la visibilità in situazioni di luce ridotta, mentre la costruzione leggera e flessibile mantiene il comfort costante per tutta la durata del viaggio.

Tra gli altri elementi caratteristici di questo stivale, c’è la tomaia in microfibra con inserti anatomici in materiale TPU altamente resistente, la protezione cambiomarcia con dots in TPU, un inserto elasticizzato nel polpaccio per una migliore vestibilità ed un nuovo parastinco interno, anch’esso in TPU. Glyder Dry si chiude facilmente con una chiusura in velcro e zip WP e propone una soletta antibatterica sostituibile, per uno stivale sempre pulito e in ordine.

Taglie e prezzi

Lo stivale Glyder Dry può essere acquistato sul sito ufficiale Forma Boots, con cui è stato realizzato questo modello, ed è disponibile sia per uomini che donne. Le taglie maschili vanno dalla 41 alla 48, mentre quelle femminili vanno dalla 36 alla 41. Il prezzo è pari a 219,95 euro.

Michelin e gli stivali moto

Michelin non produce direttamente stivali da moto, come suo marchio principale, ma è presente nel settore, con collaborazioni tecniche per le suole, come in questo caso. La tecnologia della suola, infatti, diventa un elemento centrale, capace di incidere direttamente sulla qualità della guida. Ed il marchio francese di pneumatici ha concesso la propria tecnologia a numerosi brand, per sviluppare suole ad alto gip, con alta resistenza all’usura e stabilità, ispirate ai battistrada delle gomme.

Soles by Michelin conferma il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni avanzate per il footwear tecnico, trasferendo nel mondo delle due ruote un know-how consolidato nella progettazione di suole ad alte prestazioni e contribuendo a definire un nuovo riferimento in termini di aderenza, durata e controllo. Per un viaggio sempre più confortevole e sicuro.

JV International

JV International nasce nel 2013, grazie ad un team internazionale di uomini e donne, animati dalla passione per il mondo delle calzature e da una pluriennale esperienza nel settore il cui obiettivo è concepire soluzioni, tecnologie e mescole per “persone in movimento”. Le competenze, la passione e l’esperienza di JV International incontrano la volontà di Michelin di entrare nel business del segmento delle calzature, a cui dal 2013 ha affidato la licenza mondiale per la progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione e marketing delle suole Michelin.

JV International si divide in tre continenti: in Europa (Italia) si trovano la sede centrale di Tavernerio (Como) ed il Sales & R&D center di Verona; in Asia, ad Hong Kong, ha sede JVI-Hong Kong e in Cina a Dongguan, JVI-China mentre in America, ha sede JVI North America con HQ in Vermont. JV International e Michelin sono unite dalla continua ricerca in termini di innovazione e sostenibilità, per accompagnare chiunque indossi una calzatura in un’esperienza unica.

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