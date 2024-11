GIVI ad EICMA 2024 con le rinnovate borse adventure Canyon 2025

In occasione di EICMA 2024, in programma a Milano dal 7 al 10 novembre, Givi presenta il restyling e l’ampliamento della gamma di borse adventure Canyon.

Le borse Canyon, pensate per rispondere alle esigenze di carico bagagli del segmento off-road, sono presenti sul mercato dal 2021 con una gamma che si è progressivamente arricchita fino a toccare 13 differenti proposte. Le borse Canyon, adatte ai viaggi in condizioni estreme grazie alle loro caratteristiche di impermeabilità, alta resistenza ai raggi UV e a impatti e abrasioni, con la gamma 2025, disponibile sul mercato dal prossimo aprile, è ancora più accattivante.

Le novità tecniche e stilistiche si aggiungono al confermato mix vincente di Canyon, costituito da borse serbatoio, cargo e laterali, proposte in differenti litraggi, e di un sistema modulare di carico che non necessita di alcun telaio di fissaggio.

GRT725

Tre le nuove proposte Canyon in anteprima ad EICMA c’è GRT725, novità che affianca in gamma le coppie di borse laterali da 25 + 25 e 35 + 35 litri, proponendo una capacità interna intermedia di 30 litri. Si fissa al telaio della moto tramite sistema Monokey Cam-Side e viene venduta da Givi singolarmente. Realizzata con materiali ad alta resistenza (tra i quali Nylon Cordura e Hypalon), garantisce un carico massimo di 20 kg e una ricca dotazione con sacco interno waterproof removibile coloro sabbia, sistema modulabile di carico con asole per sistema M.O.L.L.E. disposte lateralmente, stampe a motivi rifrangenti e maniglia ergonomica per il trasporto a mano.

GRT721B

Altra novità per la gamma Canyon 2025 è GRT721B, il rinnovato sistema di carico bagagli modulare a ferro di cavallo che non necessita di alcun tipo di telaio per essere montato. Rispetto al modello precedente, oltre alla base portaborse da fissare alla moto, si compone di un vero e proprio set di cui fanno parte anche tre borse dedicate: una coppia di laterali da 16 litri, una posteriore da 12 litri.