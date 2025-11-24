Giacca moto Vanucci VSJ-7: l’eccellenza nel tessile tecnico [FOTO]

Vanucci, brand esclusivo di Louis Moto, fornisce un nuovo esempio concreto di come coniugare comfort e look sportivo nell’abbigliamento dedicato ai motocilisti, ben rappresentato dalla nuova giacca VSJ-7.

Caratterizzata dalla nota membrana Sympatex impermeabile e traspirate, la giacca Vanucci VSJ-7 è dotata di fodera termica rimovibile, proponendosi come capo versatile, dunque utilizzabile anche nelle giornate più fresche.

La giacca Vanucci VSJ-7 assicura un elevato livello di protezione per il motociclista grazie alla presenza dei protettori rimovibili su gomiti e spalle, che possono essere completati (in opzione) da un paraschiena Xelion o Super Shield.

Comfort e vestibilità al top

Alle doti di sicurezza e protezione, la giacca VSJ-7 di Vanucci, che dispone di certificazione classe AA (norma EN 17092:2020), affianca elevata vestibilità, grande elasticità e sorprendente libertà di movimento, proponendo come giacca ideale per rendere piacevole e sicura ogni uscita in moto. Disponibile in esclusiva sul sito di Louis Moto, la giacca Vanucci VSJ-7 ha un prezzo di 399,99 €.