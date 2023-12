Forcite MK1S, il casco con videocamera integrata che ti avvisa se ci sono autovelox

Forcite, azienda australiana che produce caschi, ha realizzato MK1S, il casco da moto intelligente che ha una serie di funzionalità avanzate particolarmente utili come ad esempio l’avviso della presenza di autovelox.

Grazie alla videocamera integrata nelle mentoniera, al sistema di indicazioni a LED e all’audio Harman Kardon, il casco MK1S è in grado di avvisare il motociclistica della presenza di una pattuglia della polizia poco più avanti, ma ancora prima che sia visibile a chi guida. Un avviso che avviene tramite notifica vocale, ma anche visiva con una striscia a LED posta sul bordo delle visione periferica che inizia a lampeggiare colorandosi di rosso e blu.

Scocca in carbonio e design premium

A contenere le avanzate tecnologie è un casco realizzato con scocca totalmente in carbonio, caratterizzato da finiture premium e design minimal, con a possibilità di optare anche per la visiera fumé con rivestimento semi-specchiato. Disponibile con due misure di calotte, questo casco di Forcite propone diversi rivestimenti tra i quali poter scegliere per ottenere il massimo comfort. A quest’ultimo contribuiscono anche le otto prese d’aria regolabili che assicurano un’ottima traspirazione.

Indicazione visive che facilitano la guida

Nella dotazione tecnologica del casco MK1S spicca il sistema di navigazione visivo che grazie alla striscia a LED multicolor fornisce differenti tipologie di indicazioni: la luce verde da destra a sinistra o viceversa indica in che direzione svoltare, mentre una combinazione di lampeggi e colori indicano la presenza di pericoli come incidenti, traffico o velox, quest’ultimi aggiornati in tempo reale grazie all’app per smartphone che permette di gestire tutte le funzionalità del casco.

Il casco, come precedentemente scritto, è dotato di videocamera integrata sulla mentoniera che permette di registrare in full HD a 60 FPS i propri giri in moto, con tutti i filmati che vengono salvati su una scheda microSD.

Controller da montare sul manubrio

Al casco di Forcite è associato uno speciale controller, che va posizionato sul manubrio della moto, dal quale poter gestire le varie funzioni durante la guida, come riprodurre musica, gestire il volume, rispondere alla chiamate, attivare l’assistente vocale, far ripetere le indicazioni stradali e far partire la registrazione video.

Il prezzo di questo casco, acquistabile in Italia tramite il sito web di Forcite, è di 1.299 €, che sale ulteriormente in caso di viserà fumé.