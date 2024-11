Fantic Caballero 500 Rally 2025: aumentata la potenza a 45 cavalli

La Fantic Caballero 500 Rally si rinnova ed aumenta la potenza del motore, ora a 45 cavalli. Si tratta di una crescita del 15%, rispetto alla versione precedente, per un modello dedicato a chi si mette in sella con animo avventuroso. Sia nella guida che a livello estetico.

Le caratteristiche

Partendo dal design, la Caballero 500 Rally propone numerosi elementi dedicati al fuoristrada: il nuovo manubrio offroad con traversino e paracolpi, i para steli montati sulle forcelle USD, il nuovo parafango alto anteriore, il paramotore, la griglia copri fanale anteriore, la tabella anteriore porta numero e gli pneumatici offroad. Quest’ultimi propongono un’anteriore da 19 pollici ed un posteriore da 17 pollici, con pneumatici Michelin Anakee Wild con un tassello offroad.

Sono due i colori disponibili: oltre alla versione Army Green, è stata inserita in gamma una nuova colorazione del serbatoio tinta sabbia con le tabelle porta numero e i convogliatori caratterizzati da una tonalità più scura in grigio metallizzato e nero opaco. I freni a disco sono di tipo Wave, dedicati proprio per l’offroad, da 320mm sull’anteriore e da 230mm sul posteriore e l’ABS Continental a due canali disinseribile, per contribuire a forgiare il carattere fuoristradistico di questa moto.

Il motore

La Fantic Caballero 500 Rally è spinta dal motore monocilindrico a iniezione Euro5, con 4 valvole e raffreddato a liquido, appunto ora con la potenza di 45 cavalli, con un aumento del 15% sulla versione precedente. La centralina ECU garantisce un’erogazione fluida ad ogni regime di utilizzo, ottimizzando anche le performance in termini di potenza massima e coppia. La moto è dotata anche di collettori di scarico e doppio silenziatore cromato e realizzato in Italia da Arrow.