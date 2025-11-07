EZI a EICMA 2025: debutta la linea Wonderful con microcar EM05 e scooter Hypemax [FOTO]

Tra i brand emergenti protagonisti di EICMA 2025 c’è EZI, il marchio di mobilità elettrica leggera del gruppo Keeway, che al Salone di Milano ha annunciato una partnership di sviluppo con il produttore nordico di veicoli elettrici CAKE, aprendo una nuova fase di collaborazione all’interno dell’ecosistema globale della mobilitò elettrica in cui opera il brand fondato nel 2023.

Ad EICMA EZI ha presentato Wonderful, una nuova linea di prodotti premium che si distingue per design ed user experience, che debutta con due modelli: la microcar elettrica EM05 e il maxi scooter elettrico Hypemax, entrambi progettati per offrire una soluzione di mobilità urbana semplice, intelligente e personalizzata.

EM05: la microcar urbana con 150 km d’autonomia

La EM05 è una minicar per la città con look esterno completamente personalizzabile e caratterizzato dalle luci di fari anteriori e fanali a forma di clessidra. All’interno troviamo un abitacolo modulare che propone diverse combinazioni di materiali e finiture, tecnologia con controllo gestuale e oltre 50 impostazioni configurabili per comfort, interazione e connettività. La EM05, costruita secondo standard automobilistici, dispone di cruscotto digitale, con ampio display centrale per l’infotainment e sistemi di sicurezza avanzati.

A muovere la EZI EM05 è un motore elettrico da 10,6 kW, che offre due step di velocità massima (45 o 85 km/h), per un’autonomia massima di 150 km e una ricarica completa in circa 2 ore. Della EM05 EZI lancerà sul mercato due versioni, una a tetto fisso e una “beach” senza porte laterali, con i prezzi che saranno annunciati la prossima primavera, mentre la produzione prenderà il via ad agosto 2026.

Hypemax: il maxi scooter ad alte prestazioni

L’altra novità di EZI è Hypemax, un maxi scooter elettrico elegante che prende forma sul concetto di hardware definito dal software e il cui design è firmato da Xie Yuxian. Il veicolo è dotato di motore elettrico da 10,6 kW che gli permette di accelerare da 0 a 50 km/h in 2,6 secondi e di raggiungere i 130 km/h di velocità massima.

La altre novità: Hypescream e Hypevolt S

A completare la gamma di novità di EZI mostrate a EICMA ci sono Hyperscram, uno scrambler elettrico dallo stile retrò che monta un motore centrale da 9 kW (115 km/h di velocità di punta), e Hypevolt S, che introduce un airbag di livello automobilistico nel segmento dei veicoli elettrici leggeri, elevando gli standard di sicurezza attiva.