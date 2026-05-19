Eleveit Vision E-Dry: la nuova sneaker da moto per uomo e donna

Una nuova scarpa da moto tecnica, impermeabile e traspirante. Si tratta di Eleveit Vision E-Dry, una sneaker con chiusura micrometrica, progettata per essere utilizzata nel corso dell’intera giornata, con comfort, protezione e stile. Con la membrana per proteggere dalle intemperie e tenere il piede asciutto, anche nelle giornate più piovose ed umide. È disponibile sia per uomo che per donna (versione Lady), con diverse taglie ed un prezzo pari a 159,90 euro.

Le caratteristiche

Entrando nel dettaglio, il principale elemento distintivo di questo modello è la presenza della membrana impermeabile e traspirante E-Dry, sviluppata per garantire comfort nelle giornate di pioggia e certificata mediante un processo di verifica della tenuta della parte inferiore, che viene piegata continuativamente per 80 minuti immersa in acqua. In questo modo, il piede rimane asciutto, mentre la struttura traspirante favorisce la dispersione dell’umidità interna.

Il comfort è un altro tema chiave di Eleveit Vision E-Dry. Oltre ai rinforzi su tallone e puntale, sul malleolo è presente il nuovo inserto in Poron XRD, un materiale innovativo sottile e flessibile, capace di assorbire efficacemente gli impatti. Questa tecnologia non solo aumenta la sicurezza, ma contribuisce anche a migliorare il comfort generale, adattandosi all’anatomia del piede e rendendo la calzata più naturale. Resa ancora più semplice, con la presenza dell’innovativo sistema di chiusura FitGo. Grazie alla regolazione micrometrica del cavo di allacciatura, permette di ottenere rapidamente una calzata quasi su misura, anche indossando i guanti.

La sneaker è progettata anche per durare nel tempo. La tomaia in rete con saldature in poliuretano offre l’equilibrio tra leggerezza e resistenza, mentre la fodera in poliestere e rete, morbida al tatto, contribuisce a creare un ambiente interno confortevole. La suola in gomma, dal design esclusivo Eleveit, assicura grip e affidabilità su diverse superfici, per poter utilizzare la scarpa ogni giorno, sia in città che per viaggi più lunghi. Con un’estetica moderna ed accattivante.

Anche da donna

Come dicevamo, Eleveit Vision E-Dry è disponibile sia per motociclisti che per motocicliste. Per quest’ultime, è stata realizzata la versione Lady. Mantiene ovviamente tutte le caratteristiche tecniche del modello principale, dalla membrana E-Dry alle protezioni in Poron XRD, fino al sistema di chiusura FitGo, ma viene declinata in una colorazione differente, con ricercati dettagli color oro e una suola dalle tinte più chiare. Per una linea più femminile.

Ogni calzatura della collezione Lady è, infatti, studiata per adattarsi in modo naturale alla struttura del piede femminile. L’azienda italiana ha posto particolare attenzione a tre aree anatomiche che caratterizzano l’anatomia del piede femminile: il collo del piede, solitamente più pronunciato, la punta, più affusolata e il tallone più stretto. Queste differenze incidono direttamente sulla calzata e sul comfort, specialmente durante l’uso prolungato in moto.

Taglie e prezzi

Le nuove sneaker sono disponibili con taglie dalla 39 alla 48 per la versione maschile e dalla 35 alla 42 per la versione femminile. Il prezzo per entrambe le varianti è pari a 159,90 euro.

Un brand italiano nato nel 2018

Eleveit è un marchio italiano, fondato nel 2018 ad Altivole (Treviso), con l’obiettivo di lanciare un brand innovativo di calzature da moto, differenziandosi dal resto del settore. Il brand ha avuto un ulteriore slancio nel 2022, quando è stata acquisito dal Gruppo Mandelli, ed ora è un logo conosciuto da parte degli appassionati di due ruote, non solo in Italia.

La missione? “Ossessione per i dettagli, innovazione costante e la ricerca incessante del design perfetto – viene scritto sul sito ufficiale – Perché sappiamo che la differenza tra uno stivale leggero e uno straordinariamente leggero sta proprio nei dettagli”. Realizzando calzature per tutti i motociclisti: da chi va in pista a chi usa la moto per lavoro o per passione. La collezione 2026, presentata all’ultima edizione di EICMA, propone un concentrato di innovazione e design che tocca ogni linea del marchio: Off-Road, Adventure, Urban e Racing.