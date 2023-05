Eleveit Antibes Air Canvas: una scarpa rivolta non solo ai motociclisti

Lo specialista Eleveit propone il modello Antibes Air Canvas, una scarpa pensata per rispondere ai bisogni di comfort e sicurezza dei motociclisti, ma anche di coloro che apprezzano una calzatura tecnica utilizzabile durante il lavoro e nel tempo libero.

Eleveit Antibes Air Canvas

La nuova scarpa tecnica è proposta nella sola colorazione grigio, figurano inserti in pelle scamosciata di colore antracite e la suola e i lacci sono di color bianco con trattamento invecchiato, come specificato. Le taglie disponibili spaziano da 36 a 48.

Lateralmente si nota il marchio dello specialista veneto nella colorazione tono su tono e la dicitura Eleveit nella parte retrostante. Parlando di sicurezza, in tutti gli esemplari Antibes, WP Full Leather e WP Canvas ed Air Canvas, sono presenti dei rinforzi nell’area del tallone, in quella dei malleoli e in punta. La protezione nell’area del cambio è stata inserita con un processo di “saldatura” gommata che tutela la pelle o il tessuto dalla leva del cambio, che abbina alla funzionalità anche un’estetica interessante, rendendo questa calzatura sfruttabile quotidianamente.

Le nuove Antibes Air Canvas sono caratterizzate poi da una tomaia sviluppata in un tessuto di nuova generazione, proprio il Canvas, che risulta robusto e duttile, considerando un’armatura in tela che passa alternativamente sopra e sotto ogni filo. Una struttura traspirante e indicata nei periodi di alte temperature.

Una calzatura distinguibile dal design associato a soluzioni funzionali, che assieme a un’estetica connotativa, sostengono una postura e un movimento ottimale quando si guida o si passeggia.

Prezzo

La calzatura certificata CE Eleveit Antibes Air Canvas è proposta a una cifra di 149,90 euro.