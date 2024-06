Eleveit X Legend EVO: il nuovo stivale per l’off-road approvato da Steve Holcombe [FOTO e VIDEO]

Eleveit presente il nuovo stivale X Legend EVO, novità pensata per appassionati e professionisti dell’off-road. Caratterizzato da innovazioni e prestazioni al top, dall’inizio della stagione agonistica 2024 il nuovo X Legend EVO è portato in gara da alcuni top riders Eleveit, tra i quali Ivo Monticelli e Ben Watson nel mondiale MXGP, il nove volte campione del mondo Steve Holcombe nel mondiale EnduroGP e Jacopo Cerutti, vincitore dell’Africa Eco Race e pilota ufficiale Aprilia.

Novità su zona tibia e punta dello stivale

Confermando le caratteristiche che hanno reso celebre il suo predecessore X Legend, il nuovo stivale in versione EVO introduce diverse innovazioni che migliorano protezione e performance. Significativi miglioramenti sono stati apportati nella zona della tibia, con l’introduzione di inserti in plastica nella parte frontale, e nella punta dello stivale che è stata rinforzata con un ulteriore inserto in plastica posizionato nella parte anteriore interna, che aumenta la protezione del piede e migliora il comfort complessivo.

Leggero e fatto di materiali di qualità

Altra peculiarità dello stivale Eleveit X Legend EVO è il peso contenuto: con appena 3,7 kg è lo stivale a quattro leve più leggero sul mercato. Questo è possibile all’utilizzo dai materiali di prima qualità come la tomaia in microfibra flessibile e l’innovativa fodera interna con struttura 3D indeformabile che garantisce ammortizzazione superiore e una ventilazione ottimale del piede.

Protezione a 360° per la caviglia

Eleveit X Legend EVO è dotata dello Shock Lock System, innovativo sistema che, consentendo un’oscillazione ottimale avanti e indietro dell’articolazione, controlla e protegge il movimento in avanti della caviglia non oltre il naturale limite, grazie a un tacco in plastica PU che si estende verso l’alto per ancorarsi sotto l’arco che unisce l’interno e l’esterno dello stivale.

Altro sistema di sicurezza dello stivale X Legend EVO è il Controlled Lateral Flexion, un telaio in PU applicato esternamente ai lati del gambale, e all’altezza del malleolo, che guida il movimento laterale della caviglia.

Eleveit X Legend EVO adotta un sistema di chiusura preciso e confortevole, con leve dotate di innovativo traversino in acciaio. In caso di sgancio accidentale o causato da un urto, il sistema di sicurezza fa sì che il braccetto rimanga ancorato e possa essere facilmente riposizionato anche mentre si conduce la moto. Altra novità è la suola ulteriormente migliorata e irrobustita.

Disponibilità e prezzo

Certificato CE e UKCA, lo stivale Eleveit X Legend EVO è disponibile in due diverse colorazioni, bianca con inserti rossi e nera con inserti bianchi, nelle taglie dal 39 al 48 ad un prezzo indicativo di 499,90 €.