EICMA 2025: via alla vendita dei biglietti, prezzi da 7 euro

La maggior parte degli italiani ora sta pensando alle proprie ferie, ma si avvicina anche l’edizione numero 82 di EICMA, la più importante fiera a due ruote, che si terrà a Rho Fiera Milano dal 6 al 9 novembre. È stata aperta la vendita dei biglietti, con una promozione estiva, fino al 3 settembre.

I prezzi dei biglietti e le date

Se viene acquistato un tagliando entro le 12 del 3 settembre, infatti, ci sarà uno sconto del 25% sul prezzo intero (20 euro). In vendita sul sito ufficiale della manifestazione, i tagliandi hanno un costo di 15 euro per l’intero per un giorno, 10 euro il ridotto giornaliero (4-13 anni), 14 euro l’intero pomeridiano (dalle 13.30) e 7 euro per il pomeridiano ridotto. I bambini sotto i 4 anni entrano gratis. Dal pomeriggio del 3 settembre, i biglietti saranno in vendita a prezzo intero.

Il 4 ed il 5 novembre si terranno le giornate dedicate a stampa ed operatori del settore, che potranno accedere alla fiera tramite l’accredito, dal 6 al 9 ci sarà l’apertura al pubblico.

I parcheggi interscambio

Le giornate con maggiore afflusso saranno sabato 8 e domenica 9 novembre e, in questi giorni, i visitatori potranno approfittare di oltre 10mila posti auto gratuiti distribuiti in undici parcheggi di interscambio ATM a Milano, in corrispondenza con le principali linee di trasporto pubblico. Per approfittarne, è necessario riservare il posto auto quando si acquista il biglietto di EICMA.