EICMA 2025: posti auto gratuiti e treni scontati per la fiera

Si avvicina sempre più EICMA 2025. La fiera motociclistica più importante d’Italia si terrà dal 4 al 9 novembre prossimi, a Fiera Milano Rho, con le prime due giornate riservate a stampa e operatori del settore, per poi aprire al pubblico da giovedì 6. Per favorire l’afflusso dei visitatori, sono state realizzate delle convenzioni con Comune e Trenord, per parcheggi gratuiti e treni scontati.

I parcheggi gratuiti

La partnership con il Comune di Milano permetterà l’utilizzo di 1.350 posti gratuiti al giorno nel parcheggio dello Stadio di San Siro, in corrispondenza con la linea della metropolitana M5, con cui poi raggiungere la fiera. Questi posti saranno disponibili da giovedì 6 a sabato 8 novembre.

Per il weekend (sabato 8 e domenica 9), quando ci sarà il maggiore afflusso in fiera, inoltre, ci saranno quasi 11mila posti auto gratuiti distribuiti in undici parcheggi di interscambio ATM, in corrispondenza con le principali linee di trasporto pubblico (Abbiategrasso M2, Bisceglie M1, Cascina Gobba M2, Famagosta M2, Forlanini M4, Lampugnano M1, Maciachini M3, Molino Dorino M1, Rogoredo-Santa Giulia M3, San Donato M3 e San Leonardo M1).

Gli appassionati possono già prenotare i parcheggi contestualmente all’acquisto dei biglietti per EICMA direttamente sul sito ufficiale dell’evento. L’offerta dei posti auto gratuiti, attivabile solo dopo aver acquistato un biglietto d’ingresso a EICMA, si aggiunge a quella a pagamento adiacente alla venue di Fiera Milano a Rho, raddoppiandone così la disponibilità complessiva.

I treni scontati

Per chi raggiunge la fiera in treno, invece, sarà possibile acquistare un pacchetto viaggio (andata e ritorno) più biglietto d’ingresso ad EICMA al prezzo di 28 euro. In alternativa, è disponibile un biglietto speciale per andare in giornata in treno alla fiera. Il ticket comprende a 13 euro un viaggio di andata e ritorno da tutte le stazioni della Lombardia con destinazione Rho Fiera Milano.