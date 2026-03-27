Ducati Superleggera V4 Centenario: 247 CV, 173 kg di peso e freni carboceramici

Per festeggiare un traguardo importante come quello dei suoi 100 anni di storia, Ducati ha deciso di fare le cose in grande, costruendo la moto stradale più estrema che sia mai stata realizzata dalla Casa di Borgo Panigale. La nuova nata che onora il centenario del marchio motociclistico bolognese è la Ducati Superleggera V4 Centenario, una moto che porta in strada un livello di prestazioni elevatissime e difficilmente immaginabili su un mezzo che possa mettere legalmente le ruote fuori dai circuiti.

Motore Desmosedici Stradale R da 1.103 cc che sfiora i 250 CV

Con la Superleggera V4 Centenario Ducati fa un tributo alla sua gloriosa tradizione, ma allo stesso tempo propone una dichiarazione di potenza assoluta rivolta al futuro, come del resto è concretamente dimostrato senza mezzi termini da ogni dettaglio tecnico di questa moto. Il cuore della Superleggera V4 Centenario è il motore Desmosedici Stradale R, derivato direttamente dal propulsore Superbike e portato da 998 a 1.103 cc grazie all’allungamento della corsa da 48,4 a 53,5 mm. Dotato di omologazione Euro 5+, il motore eroga una potenza di 228 CV a 14.500 giri, che sale fino a 247 CV a 14.750 giri optando per lo scarico racing Akrapovic e l’olio Ducati Corse Performance (inclusi entrambi nel kit a corredo), garantendo un livello di prestazioni tipicamente da pista, ma su una moto con la targa.

Il contenimento del peso come priorità assoluta

La ciclistica della Ducati Superleggera V4 Centenario attinge direttamente alle tecnologie di MotoGP e Formula 1, con un uso estensivo della fibra di carbonio che ha permesso di mantenere la moto estremamente leggera nonostante la notevole dotazione di cui dispone. Il telaio anteriore in fibra di carbonio della Superleggera V4 Centenario pesa il 17% in meno rispetto al telaio in allumino, a cui si aggiunge il forcellone in carbonio che riduce il proprio peso del 21%, mentre i cerchi in carbonio aggiungono quasi 300 grammi di ulteriore “alleggerimento” rispetto alla Panigale V4 S Carbon. La “cura dimagrante” ha permesso di ottenere un peso a secco di 173 kg per la versione stradale, che scende a 167 kg con il kit racing.

Prima moto stradale al mondo con freni carboceramici

La grande novità tecnica della Ducati Superleggera V4 Centenario riguarda però l’impianto frenante, dove troviamo una soluzione inedita: per la prima volta al mondo infatti, una moto con omologazione stradale monta dischi carboceramici Brembo. Ognuno di questo disco freno, che pesa 450 grammi in meno rispetto a un tradizionale disco in acciaio, consente anche di ridurre il momento d’inerzia del 40%. In questo modo una tecnologia che finora era riservata esclusivamente alle competizioni, ora trova posto su una moto destinata a circolare su strada, nel più classico passaggio di know-how dalla pista alla produzione di serie.

Serie limitata da 500 pezzi, più 100 in versione Tricolore

A proposito di produzione, la Ducati Superleggera V4 Centenario non sarà una moto per tutti, ma un pezzo da collezione, con la Casa bolognese che realizzerà complessivamente solo 500 esemplari di questa moto in serie limitata. Ciascuna delle 500 unità della Superleggera V4 Centenario è caratterizzata dal numero identificativo seriale che troviamo inciso sulla piastra di sterzo, riprodotto nell’animazione grafica del cruscotto e sull’inserto in titanio della chiave personalizzata. A questi 500 esemplari se ne aggiungono altri 100 della speciale variante Tricolore, con i colori della bandiera italiana a dar vita a una livrea ispirata alla leggendaria 750 F1, ultima moto da corsa a due valvole della Casa di Borgo Panigale e simbolo degli anni ’80 di Ducati. Dopo essersi svelata scoprendone le caratteristiche, la Superleggera V4 Centenario, insieme alla versione Tricolore, farà il suo debutto in anteprima in pubblico al prossimo World Ducati Week, che si terrà a Misano Adriatico dal 3 al 5 luglio 2026.