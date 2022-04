Ducati Multistrada Tour – Alpen Edition: esplorare i tratti alpini con la Multistrada V4

Il Multistrada Tour – Alpen Edition, proposto da Ducati, è un’opportunità per gli appassionati che amano viaggiare su due ruote. Un’esperienza da vivere in sella alla Ducati Multistrada V4, potendo conoscere anche le caratteristiche del modello tra le curve di suggestivi passi alpini.

L’iniziativa

Sono previsti sei appuntamenti organizzati da Ducati tra maggio e luglio del 2022, in alcune delle più note località alpine italiane: Sestrière in Piemonte, Ponte di Legno e Bormio in Lombardia, La Thuile in Valle d’Aosta, Cortina d’Ampezzo in Veneto e Canazei in Trentino-Alto Adige.

Le informazioni per prenotare un tour sono consultabili sul portale Ducati nella sezione dedicata. Elencati i seguenti appuntamenti:

14-15 maggio – Sestriere (TO)

27-29 maggio – Ponte di Legno (SO)

2-5 giugno – Bormio (SO)

11-12 giugno – La Thuile (AO)

23-26 giugno – Cortina D’Ampezzo (BL) – Location Partner Audi dal 2017

6-10 luglio – Canazei (TN)

La formula propone degli itinerari di una o due ore. Percorsi studiati per mettere in evidenza le doti della Multistrada V4. Uno staff qualificato affianca i partecipanti lungo la prova, iniziando con un brief tecnico per conoscere i vari aspetti della moto e del percorso, seguito da momenti di condivisione di ciò che si è provato nell’occasione, a metà e alla conclusione del tragitto. La prenotazione del test è gratuita ed è possibile attivarla tramite la sezione apposita del sito, come indicato.

La moto

I partecipanti al Multistrada Tour – Alpen Edition possono optare tra una versione standard di Multistrada V4 o un modello con kit sospensioni ribassate. Un kit di abbassamento, proposto come accessorio, costituito da molle forcella, molle ammortizzatore e cavalletto laterale. Il kit consente una riduzione dell’altezza da terra di 20 mm, scegliendo così un’altezza della sella compresa tra 790 e 875 mm, in modo da trovare la giusta misura in base alle esigenze.

Sono diverse le soluzioni tecnologiche dell’esemplare animato da un potente cuore V4 Granturismo. In particolare si evidenziano i radar anteriore e posteriore, a cui è legata l’azione si Adaptive Cruise Control (ACC) e Blind Spot Detection (BSD).

Per il 2022 lo sviluppo del progetto comprende anche altre novità tecniche, come gli aggiornamenti al sistema di infotainment e una nuova funzione semiautomatica delle sospensioni elettroniche per la variante Multistrada V4 S (Minimum Preload) che consente di ridurre l’altezza della moto agevolando, ad esempio, l’appoggio dei piedi a terra.

Foto: Ducati