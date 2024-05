Ducati Monster Senna: versione speciale in omaggio ad Ayrton

La Ducati ha presentato il Monster speciale da collezione in onore di Ayrton Senna e la sua straordinaria carriera. La moto, sarà in numero limitato ed è un tributo alla leggenda: 341. 3, come i Titoli Mondiali conquistati da Senna in Formula 1. 41, come i Gran Premi che Ayrton concluse a braccia alzate sul gradino più alto del podio.

La serie speciale Monster Senna vuole essere una celebrazione del solido rapporto che si instaurò tra Ducati e il campione brasiliano. Una passione reciproca tra due miti del motorsport che la Casa motociclistica di Borgo Panigale coltiva ancora oggi attraverso la relazione con la famiglia di Ayrton e con Senna Brands. Questa collaborazione ha portato alla definizione della livrea speciale della moto, disegnata dal Centro Stile Ducati.

La Ducati ha scelto il Monster perchè Ayrton fu uno dei primissimi proprietari del Monster 900, moto utilizzata per i suoi spostamenti cittadini a Montecarlo e in sella al quale si presentò alla serata di gala per la presentazione del Gran Premio di Monaco del 1993.

Del Monster ad Ayrton piaceva quel concetto semplice di voler portare il divertimento nella guida al centro dell’esperienza motociclistica: un motore sportivo, perfetto per l’uso stradale, ciclistica derivata dalla Superbike, manubrio largo e niente carenatura. Il Monster Senna omaggia il talento del tre volte iridato con una livrea speciale che si ispira alla colorazione del casco che il pilota ha portato in gara per tutta la sua carriera, con parti in giallo, verde e blu, chiari omaggi alla bandiera del Brasile.

La moto è stata presenatata nel paddock dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di Formula 1. Il legame tra Senna è Ducati è stato ricordato attraverso le parole del CEO di Ducati Claudio Domenicali e della CEO di Senna Brands Bianca Senna, con un contributo anche del President and CEO di Formula 1® Stefano Domenicali. Presenti anche i piloti ufficiali Ducati MotoGP Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini (nella foto, ndr).

Dichiarazioni Claudio Domenicali, CEO Ducati Monster Ayrton Senna

“Ayrton Senna è stato e rimarrà per sempre un’icona. Una leggenda dello sport, una persona straordinaria, ma anche un appassionato motociclista, che desideriamo omaggiare con un’edizione speciale di uno dei modelli più iconici della nostra gamma: il Monster. Senna è stato uno dei primissimi proprietari del Monster 900 e ha rappresentato alla perfezione i valori di questa moto: stile, audacia e divertimento. Il Monster Senna è una dimostrazione di quanto siamo onorati di poter definire Ducatista un campione di questo incredibile livello.”

Dichiarazioni Bianca Senna, CEO Senna Brands Monster Ayrton Senna

“Questa collaborazione con Ducati per noi ha davvero un grande valore. Il Monster è un modello perfetto per ricordare lo stile di vita di Ayrton, focalizzato sulle performance ma dotato di una grande capacità di godersi i momenti di svago. Sono sicura che i fan di Senna in tutto il mondo troveranno in questa partnership un autentico tributo alla sua legacy.”

Principali dotazioni di serie Ducati Monster Senna

Livrea celebrativa “Senna” *

Placca con nome modello e numero progressivo (XXX/341) *

Animazione dedicata all’accensione cruscotto *

Sella sportiva con logo *

Motore Testastretta 11° da 937 cm3

Potenza massima 111 CV a 9.250 giri/minuto

Coppia massima 9,5 kgm a 6.500 giri/minuto

Silenziatore Termignoni omologato con strip gialla *

Telaio front frame in alluminio

Telaietto posteriore in GFRP alleggerito

Pedane in alluminio ricavate dal pieno *

Forcellone in alluminio

Ammortizzatore di sterzo Öhlins **

Forcella Öhlins NIX30 **

Monoammortizzatore Öhlins **

Cerchi forgiati in alluminio (-1,86 kg) con tag bicolore giallo/verde/blu *

Parafango anteriore e posteriore in fibra di carbonio **

Puntale paramotore *

Impianto luci Full LED con indicatori di direzione a tecnologia sweeping

Strumentazione TFT a colori da 4,3 pollici con indicazione marcia inserita e livello benzina

Riding Mode (3 configurazioni) calibrati per sfruttare la nuova ciclistica, nuovo Riding Mode Wet

ABS Cornering regolabile su 3 livelli con modalità only front

DTC 8 livelli, DWC 4 livelli

Launch Control regolabile su 3 livelli

Freni anteriori Brembo con dischi da 320 mm con flange in alluminio, pinze Stylema® monoblocco verniciate in giallo, pompa radiale e pastiglie realizzate in materiale sinterizzato *

Frizione idraulica con pompa radiale

Altezza Sella 840 mm da terra

DQS up/down

Batteria agli ioni di Litio **

Pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV

Cupolino

Cover sella passeggero

Telo coprimoto dedicato *

Certificato di autenticità *

*Dotazioni esclusive specifiche per Monster Senna

** Dotazioni superiori rispetto a Monster/Monster+