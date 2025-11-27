Ducati Monster 2026: via alla produzione della quinta generazione

Design rinnovato e nuovo motore V2, sarà in concessionaria da febbraio 2026

di Gaetano Scavuzzo 27 Novembre, 2025
Nello storico stabilimento Ducati di Borgo Panigale è iniziata la produzione del nuovo Monster, quinta generazione di una delle moto più amate e riconoscibili al mondo. Un modello che affonda le sue radici nel 1992, quando Ducati diede vita a una formula tanto semplice quanto efficace: “Tutto ciò che serve, niente di più“. Un concetto orientato all’essenziale che da oltre trent’anni unisce i motociclisti di tutto il mondo, dando vita alla grande famiglia dei Monsteristi, nata e cresciuta attorno alla passione per questa naked Ducati diventata un’icona del motociclismo.

Tra tradizione e modernità

Il Ducati Monster 2026 nasce da un progetto completamente ripensato per evolvere quel concentrato di leggerezza, tecnologia e design distintivo che ha reso celebre la prima generazione. Un ritorno alle origini espresso da elementi stilistici iconici come il faro incorniciato dalle “spalle” del serbatoio a dorso di bisonte, la sella unica e il codino corto, ora reinterpretati in chiave più moderna e dinamica.

Il nuovo Monster è mosso dal nuovo motore bicilindrico a V, che si distingue per carattere e compattezza. Grazie alla distribuzione IVT, il motore V2 assicura regolarità ai bassi regimi, brillantezza ai medi e potenza agli alti, con l’80% della coppia disponibile tra 4.000 e 10.000 giri. Parliamo di un motore leggero e affidabile, con intervalli di manutenzione di 45.000 km per il controllo valvole. 

Agile, comoda e scattante

Il Ducati Monster 2026 sfrutta il motore come elemento strutturale, abbinato ad un telaio monoscocca e a un forcellone bibraccio ispirato alla Panigale V4. Il risultato è una moto più leggera di 4 kg rispetto alla generazione precedente, per un peso a secco di soli 175 kg. Le sospensioni Show completano una dotazione pensata per offrire agilità, comfort e sportività quotidiano. Il nuovo Monster beneficia anche di una posizione di guida migliorata, display TFT da 5 pollici ed elettronica avanzata con quattro Riding Mode

Il nuovo Monster sarà disponibile in concessionaria da febbraio 2026, nelle versioni Monster e Monster+, in livrea Ducati Red o Iceberg White, e anche in configurazione da 35 kW per patente A2.

