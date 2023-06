Ducati Memorabilia: nel progetto l’arrivo di componenti usati nel motore della Desmosedici GP16

Ducati Memorabilia rappresenta un unicum nel panorama delle Case motociclistiche, un progetto lanciato nel dicembre 2019 da Ducati e Ducati Corse che consente agli appassionati di diventare proprietari di parti autentiche e certificate di esemplari impiegati nelle competizioni. Componenti interessanti come biella, pistone, asse a camme e albero motore e, per il 2023, è annunciato l’arrivo di elementi impiegati nel motore della Desmosedici GP16 che impreziosiscono la proposta Memorabilia, nello specifico l’albero a camme di aspirazione originale Desmosedici GP16, l’albero a camme di scarico GP16, il pistone originale Desmosedici GP16 e la biella originale Desmosedici GP16.

Le novità

Si segnala una limitata disponibilità di pezzi e si risponderà alle richieste secondo l’ordine di arrivo, quindi non si potranno prenotare i pezzi non ancora disponibili in magazzino.

Ogni Memorabilia è confezionato in una scatola e corredato dal certificato di autenticità siglato da Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati, e Luigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse. Oltre al certificato, il proprietario del Memorabilia troverà la descrizione tecnica del pezzo che ha selezionato e, quando possibile, anche il riferimento al pilota e alla stagione in cui ha preso parte, oltre alla posizione finale in gara.

È possibile acquistare i Memorabilia presso il Ducati Store di Borgo Panigale, e presso tutta la rete di concessionari Ducati e online sul portale e-commerce Ducati. Assieme al certificato di autenticità, ogni elemento sarà consegnato, protetto e valorizzato da una teca in plexiglass.