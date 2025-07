Dainese vicina alla cessione per 1 euro a due fondi creditori

Dainese, storico marchio italiano di abbigliamento moto, sta per essere acquistata da Arcmont Asset Management e Hps Investment Partners, due fondi londinesi, per la cifra simbolica di un euro. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il passaggio di proprietà sarebbe ormai imminente con Dainese che finirebbe nelle mani dei due fondi londinesi che non sono semplici investitori interessati al brand ma sono i principali creditori di Dainese.

Debiti per 300 milioni

Acquistata dal fondo Carlyle per 630 milioni di euro a marzo 2022, con un investimento che si è rivelato molto più complesso del previsto, Dainese è stata attraversata da una profonda crisi negli ultimi anni, aggravata da un crescente debito salito a circa 300 milioni di euro, cifra pari a 15 volte l’ebitda (intorno ai 20 milioni), con un rapporto debiti/ebitda disastroso che ha reso inevitabile la cessione. Il trend degli ultimi anni di Dainese è stato fortemente negativo, con i bilanci degli ultimi tre esercizi in perdita, culminati nel 2024 con un rosso da 120 milioni di euro.

L’azienda: “Nessuna ripercussione su dipendenti e fornitori”

L’azienda vicentina fondata nel 1972 spiega che l’operazione mira a “rafforzare la struttura patrimoniale di Dainese e migliorarne la flessibilità finanziaria, dopo che l’azienda ha affrontato alcune di difficoltà di mercato. Questo processo – rassicura Dainese – non avrà alcun impatto sulle attività ordinarie, né su dipendenti, fornitori o clienti”.