Dainese presenta in anteprima il progetto Life Impacto a EICMA 2024

A EICMA 2024, Dainese ha svelato Life Impacto. Si tratta di un progetto veramente innovativo che ha come suo scopo quello di rivoluzionare il ciclo di vita dei caschi da moto, garantendo lo smaltimento sostenibile. Per mezzo di un processo circolare che si basa sul riciclo per dissoluzione selettiva, Life Impacto mira a separare e riutilizzare i materiali polimerici dei caschi per crearne di nuovi, riducendo così l’impatto ambientale. Co-finanziato dalla Comunità Europea, il progetto mira a evitare che i caschi finiscano in discarica, ma salvaguardando ovviamente la sicurezza dei motociclisti.

Il progetto Life Impacto coinvolge cinque aziende italiane, con Dainese Group come coordinatore, e mira a creare un processo circolare per il riciclo dei caschi da moto. Utilizzando solventi bio-based estratti dagli scarti agrumicoli, come limonene e acetato di etile, l’impianto separa i materiali plastici (ABS, EPS, PC), che possono essere riutilizzati. Con 5.000 caschi riciclati, si recuperano 3.700 kg di ABS, 1.056 kg di EPS e 600 kg di PC. Il progetto in questione quindi minimizza l’impatto ambientale, riducendo del 60% le emissioni di CO2, il consumo di elettricità e anche quello di acqua.

Il progetto dunque offre nuove opportunità lavorative promuovendo allo stesso tempo un casco eco-sostenibile omologato, progettato per facilitare il riciclo. Il casco è realizzato senza colle e con materiali ridotti, rendendo più semplice la separazione e il riutilizzo dei componenti. Esso rappresenta un passo significativo verso l’economia circolare, contrastando l’attuale modello produttivo che danneggia l’ambiente. Dainese, pioniere di questa rivoluzione, unisce sicurezza e sostenibilità, crea così un modello che può essere replicato anche in altri settori, rispondendo alla crescente consapevolezza ambientale.