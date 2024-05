Cupolino Wunderlich Endurance Pro: più protezione, più stile!

“Complete your BMW”: non lascia spazio a dubbi la caption che Wunderlich ha scelto per comunicare al pubblico, quale sia la specialità della Casa fin dal 1985. È questo l’anno in cui Erich Wunderlich – nato in Brasile nel ’63 ma arrivato in Germania 5 anni dopo – inizia ad intervenire sul sistema di distribuzione dell’olio del monocilindrico che equipaggiava le (allora molto diffuse) Yamaha SR ed XT 500, con il fine di incrementarne prestazioni ed affidabilità. “La mia prima moto è stata una Yamaha XT 500, avevo 18 anni e la patente appena presa. Tre giorni dopo averla comprata, sono andato in Spagna con un paio di amici solo su strade di campagna e, una volta tornati indietro, è passata una sola settimana e siamo tornati là. Dopo questa esperienza, sapevo davvero guidare una moto!” – queste le parole di Erich quando ripercorre il suo esordio alla guida della sua prima due ruote. Così, dallo studio della prima modifica fatto nel garage di casa nella valle dell’Ahr, all’introduzione sul mercato di un kit preconfezionato destinato al pubblico, il passo è stato breve e la vocazione di Erich per l’imprenditorialità applicata al mondo aftermarket per il motociclismo, stava diventando sempre più nitida.

Con l’arrivo della BMW R 100 GS, Erich inizia il suo cammino a fianco delle due ruote bavaresi, arrivando a riorganizzare completamente l’azienda tra il 1989 ed il 1994: da allora, Wunderlich GmbH sviluppa e produce accessori di alta qualità per moto BMW. Dal primo catalogo composto da 8 pagine e meno di un centinaio di prodotti disponibili, agli attuali 3.800 componenti raccolti in cinque differenti cataloghi, di strada ne è stata fatta tanta ed Erich assicura che ce n’è ancora molta da fare. Il board dell’azienda, oltre al fondatore Erich Wunderlich conta, dal 2014, sul brillante Manager Frank Hoffman nel ruolo di A.D., affiancato da Felix Wunderlich – figlio di Erich – il quale ha ricoperto svariati ruoli di primaria importanza all’interno dell’azienda in modo da ricevere una formazione completa relativamente a tutti i processi aziendali, con lo scopo ultimo di apprendere il più possibile ed essere in grado di capire come funziona ogni singolo ingranaggio del prezioso meccanismo che ha portato Wunderlich a diventare un’eccellenza a livello globale.

Un polo innovativo e sempre all’avanguardia

Innovazione, creatività ed elevati standard qualitativi sono la chiave del successo di Wunderlich in Germania e nel mondo. L’azienda sta crescendo con un tasso percentuale superiore alla media e questo è possibile perché “crediamo nel valore di ciò che facciamo e di ciò che produciamo. Clienti di lunga data, sempre soddisfatti, sono per noi più importanti del fatturato veloce”: sono queste le parole di Erich quando descrive brevemente i valori sui quali è fondata la sua società. Il know-how BMW viene aggiornato costantemente e si può ritrovare in ogni componente marchiato Wunderlich: “Anständige Komponenten für Ihre BMW” (Componenti degni della vostra BMW) è il leitmotiv dell’azienda che sviluppa solo ed esclusivamente accessori di altissimo livello, capaci di esaltare ulteriormente il DNA di moto già famose nel mondo per la loro qualità costruttiva.

E come ogni azienda seria che si rispetti, l’attenzione nei confronti dell’uomo e della natura sono tutelate dall’iniziativa per la sostenibilità denominata “Wunderlich BLAU”, un insieme di protocolli che regolamentano l’ottimizzazione dell’energia, delle risorse, dei processi logistici e della produzione in modo che siano il più efficiente possibile. Dal 2019, Wunderlich ha sede presso l’Innovationspark Rheinland a Grafschaft-Ringen e conta su tre differenti divisioni: Wunderlich, BOXER-SPIRIT e Wunderlich MOTORSPORT. 95 collaboratori altamente qualificati contribuiscono ogni giorno al successo mondiale di questa azienda familiare che ha saputo farsi largo in un campo davvero difficile, popolato da una miriade di produttori che offrono prodotti simili a prezzi inferiori, esattamente come la qualità che li caratterizza. Bisogna prestare sempre attenzione a quello che si sceglie per la propria moto, soprattutto se si considera lo stress e gli impegni gravosi ai quali i componenti – spesso – vengono sottoposti.

Finalmente unboxing!

Una delle sensazioni più belle – da quando siamo stati abituati allo shopping online – è ricevere il messaggio del corriere nel quale ci dice quando il tanto “agognato” pacco, arriverà a casa. E’ equiparabile a quando esci di casa per recarti diretto in “quel” negozio a comprare “quella cosa” che desideri tanto. Nel mezzo di vite frenetiche, di giornate passate a risolvere problemi lavorativi e non di varie entità, ricevere un pacco o fare un acquisto, è spesso liberatorio, a tratti rilassante: quando poi interessa la nostra passione per le due ruote, è una vera e propria soddisfazione! Il corriere lascia il pacco in reception e la mia BMW S 1000 RR 2023 è pronta ad accogliere il componente a lei destinato. All’interno dello scatolone, ben protetto da materiale riciclabile che esclude a priori ogni tipo di materia plastica, troviamo il primo elemento che lascia intendere la cura del produttore e la qualità del prodotto: una sacca in tela nera anti-graffio con stampato sopra il logo Wunderlich che cela il prodotto a noi destinato.

Dentro, avvolto in un sottile strato di carta velina, troviamo il bellissimo Cupolino Wunderlich ENDURANCE PRO dal profilo alto, in tinta grigio fumo (Art. n. 43960-235); monta su S 1000 RR (dal 2019 in poi) e su M 1000 RR (2021-2022). Realizzato in plastica PMMA di altissima qualità otticamente pura spessa 5 mm e con bordi arrotondati e lucidati a mano, è infrangibile, resistente ai graffi, ai raggi UV ed alla contaminazione da benzina. Il cupolino ENDURANCE PRO nasce dall’esperienza maturata da Wunderlich nel motorsport ed ha un profilo differente per un’aerodinamica ottimizzata e un’altissima stabilità meccanica soprattutto a velocità molto elevate, facilmente raggiungibili in circuito. Quando si è in carena, si apprezza la nitidezza della visione senza distorsioni o rifrazione, soprattutto nelle giornate di forte luce.

Montaggio

Ci vogliono 5 minuti di orologio per smontare il cupolino originale e sostituirlo con il nostro nuovo ENDURANCE PRO by Wunderlich. Il produttore tedesco include istruzioni semplici ma dettagliate a corredo dell’hardware necessario per il montaggio che è costituito da quattro viti brunite M5 a testa bombata Torx (T25), quattro rondelle in plastica M5 e altrettanti Speed Nut in gomma per il fissaggio delle viti M5 senza stress per le parti plastiche. Basta quindi svitare le 4 Torx e rimuovere tutti gli accessori originali per poi e ripetere il procedimento inverso con il materiale incluso nella confezione. In pochi minuti la nostra S 1000 RR cambia look risultando più accattivante alla vista e più protettiva a livello aerodinamico. Un upgrade di grande impatto in pochissimi minuti. Il prezzo? 143,43€ iva inclusa, spedizione esclusa (14,90€ per l’Italia – gratis da 300€ di spesa).

Il sito e tutte le info sul mondo Wunderlich

Se ancora non fosse chiaro lo studio, lo sviluppo, la cura e la precisione che ogni singolo elemento deve rispettare per poter ricevere il logo Wunderlich, sarebbe il caso di ricordare che questa azienda ha costruito – attraverso i suoi ormai prossimi 40 anni di storia – un mondo indissolubilmente legato a BMW che viene apprezzato e riconosciuto dai puristi del marchio bavarese di tutto il mondo. Ed i clienti dell’elica li conosciamo bene: persone che non lasciano nulla al caso, che cercano perfezione, tecnologia moderna e affidabilità teutonica, che scelgono volutamente questo marchio tra mille. Capirete quindi che, riuscire ad avere l’approvazione di questi pretenziosi clienti, equivale ad entrare di diritto in un olimpo che si basa sulla fiducia nel produttore, nei suoi processi e nel risultato finale.

Per questo, Wunderlich rappresenta una realtà estremamente solida e in costante evoluzione: il modo migliore per conoscerla, è tramite il sito www.wunderlich.de/it/ oppure scaricando l’app Wunderlich da App Store (iOS) o Google Play Store (Android). Qui, grazie ai vari menù, troverete ogni singolo prodotto (sono oltre 3.800 i codici a catalogo) disponibile per il vostro modello: oltre al noto BMW SHOP, sono presenti ulteriori menù dedicati alle sospensioni (WUNDERLICH SUSPENSION), all’abbigliamento tecnico specifico (W-COLLECTION) e l’inedito ADVENTURE SHOP, una nuova sezione in continuo aggiornamento che sta sviluppando accessori dedicati anche ad altri marchi quali Ducati (Multistrada e Desert X) e Harley-Davidson (Pan America). Per darvi l’idea di quanto siano sul pezzo in Wunderlich, vi basti sapere che hanno già approntato un programma specifico per la nuova BMW R 1300 GS e che vede la sua massima evoluzione nella versione “ULTIMA”, una fantastica special che eleva il concetto di GS alla massima potenza.

HERBERT SCHWARZ e Wunderlich Adventure

Proprio questa linea merita un approfondimento: Wunderlich Adventure infatti, è la neonata divisione del marchio tedesco dedicata alle moto Adventure più rappresentative di alcuni famosi marchi premium attivi nel panorama motociclistico internazionale. Alla guida – con il ruolo di AD e direttore Marketing, troviamo l’esperto manager Herbert Schwarz (fondatore di Touratech, ma non più di sua proprietà), appassionatissimo degli States e delle iconiche moto prodotte a Milwaukee. Nel 2019, in occasione della partecipazione di Wunderlich alla Pikes Peak International Hillclimb, ebbe l’occasione di guidare varie Harley e, una vola sceso dal modello che ha proiettato il blasone americano in un segmento fino ad allora inesplorato – la Pan America 1250 – Herbert ha iniziato a manifestare un interesse anche di tipo “commerciale” nei confronti del brand americano.

Mosso dall’intento di personalizzare la Adventure Tourer made in the Usa, Schwarz fece un lungo giro attraverso gli States dal quale torno con in mente una dettagliata lista di accessori destinata ai possessori della Pan America 1250. Ad oggi, Wunderlich Adventure ha dedicato le sue attenzioni anche a Ducati – in particolare ai modelli Multistrada V4 e Desert X – ma, nel mirino, ci sono molte altre moto protagoniste di questo segmento tanto caro a Wunderlich, azienda che non ha mai conosciuto momenti di flessione durante il suo lungo percorso di crescita. Il mondo Adventure, di cui sicuramente avremo occasione di parlare più avanti in modo dettagliato, è raggiungibile alla pagina https://wunderlich-adventure.de/it/

Wunderich: storia di un successo

Dalle prime modifiche di Erich alla sua Yamaha XT 500 nel garage di casa, alla realtà aziendale che è oggi, Wunderlich rappresenta quello che imprenditorialità, dedizione e costanza, hanno permesso di costruire in 40 anni di storia (39 ad oggi, ma lo saranno nel 2025!). Una storia che si nutre di passione, la stessa che si respira in quello che è un evento attesissimo dagli appassionati: ogni anno infatti, presso la sede aziendale, si tiene il “Wunderlich Anfart” – letteralmente traducibile come “viaggio, incontro” – un appuntamento durante il quale Wunderlich apre le porte dell’azienda agli smanettoni che possono vedere da vicino come funziona la produzione, testare i componenti, scambiarsi esperienze, parlare con i consulenti, acquistare accessori e soprattutto, mangiare, bere e fare festa in perfetto stile teutonico!

Un altro mezzo attraverso il quale Wunderlich comunica con i propri clienti è il redazionale denominato “INSIDE Wunderlich – The stories behind”, disponibile nella sezione “UP TO DATE” del sito; un autentico editoriale ricco di informazioni, curiosità, test e disamine dei prodotti della casa. Un mezzo attraverso il quale restare sempre aggiornati, sentendosi parte di una famiglia dedicata agli estimatori di BMW e di quest’azienda che ha fatto del marchio bavarese, un credo assoluto. A ulteriore conferma della bontà del marchio fondato da Erich, Wunderlich ha vinto il titolo di BEST BRAND nella categoria “Accessori/Conversioni” nel sondaggio dei lettori della prestigiosa rivista tedesca MOTORRAD per l’anno 2023. Insomma, se cercate qualcosa di specifico per la vostra BMW – a qualsiasi serie appartenga – non perdete altro tempo: diretti su www.wunderlich.de/it/ e iniziate a completare la vostra BMW!

Modello: Cupolino Wunderlich ENDURANCE PRO

Codice Wunderlich: Art. N. 43960-235

Adatto per: BMW S 1000 RR (2019 – current) e BMW M 1000 RR (2021-22)

Materiale: Plastica PMMA di altissima qualità, resistente ai graffi e ai raggi UV

Dimensioni: L x A 426 mm x 441 mm

Spessore cupolino: 5 mm, bordi arrotondati lucidati a mano, infrangibile

Versioni: trasparente – grigio fumo

Garanzia: 5 anni

Prezzo: 143,43 €

Richiesta informazioni: info@wunderlich.it