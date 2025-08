Chigee AIO-6 LTE: Il “cervello” della tua moto [LA PROVA]

Negli ultimi anni, anche il mondo delle due ruote ha abbracciato l’evoluzione digitale con una velocità sorprendente. Navigazione assistita, connettività costante e dispositivi pensati per la sicurezza del motociclista stanno diventando sempre più parte integrante dell’esperienza su strada. In questo contesto si inserisce il Chigee AIO-6 LTE, una piattaforma multifunzione che va ben oltre il semplice concetto di “navigatore da moto”. Una vera e propria centrale operativa, capace di offrire navigazione, monitoraggio in tempo reale della moto, avvisi di sicurezza, controllo degli accessori e una dash cam sempre attiva. Il tutto, con la possibilità di rimanere connessi alla rete grazie alla tecnologia LTE, che consente di inserire una SIM card al suo interno. Un prodotto che promette di aumentare comfort e sicurezza. Ma sarà davvero all’altezza delle aspettative? Scopriamolo insieme!

Design e costruzione: un prodotto ben realizzato e che non passa inosservato

La prima cosa che colpisce del Chigee AIO-6 LTE è il suo aspetto: uno schermo ampio e pulito, incorniciato da linee sobrie ma moderne, che si integrano abbastanza bene con qualsiasi tipo di moto; in alcuni casi potrebbe sembrare parte dell’equipaggiamento di serie, specie se installato con l’aggancio quick release, che ne facilita il montaggio e consente la rimozione rapida del dispositivo quando si parcheggia la moto.

La qualità costruttiva si percepisce fin da subito. Il corpo è realizzato con materiali robusti, pensati per resistere a vibrazioni, polvere e acqua (con certificazione IP69K). Le finiture opache riducono i riflessi e migliorano la leggibilità sotto il sole, anche se in piena estate qualche piccolo riflesso rimane inevitabile. Lo schermo touch risulta abbastanza reattivo, più che adeguato all’utilizzo in marcia. La staffa di montaggio in dotazione fa il suo dovere, ma è proprio con l’aggancio quick release opzionale che l’installazione diventa davvero solida e modulare. Questo accessorio si rivela utile non solo per motivi pratici, ma anche per evitare che il dispositivo resti incustodito sulla moto nei contesti urbani.

La staffa consente di regolare in modo flessibile il posizionamento e l’angolazione del display, permettendo di trovare una posizione comoda e di averlo sempre sott’occhio, senza distogliere troppo l’attenzione dalla strada.

Nel complesso, il Chigee AIO-6 LTE si presenta come un dispositivo ben realizzato dal punto di vista estetico e funzionale e, a giudicare dalla qualità costruttiva, disegnato per durare nel tempo.

Funzionalità smart, connessione LTE e accessori: un ecosistema completo e sempre connesso

È quando si accende per la prima volta la Chigee AIO-6 LTE che si intuisce la vera natura del dispositivo: non un semplice display da manubrio, ma un piccolo centro di comando connesso, pensato per accompagnare il motociclista in ogni fase del viaggio. La presenza della connessione LTE, utilizzabile mediante l’aggiunta di una SIM card, consente una serie di funzionalità che vanno ben oltre la navigazione. L’app Chigee infatti ci permette di interagire con il dispositivo anche a distanza, così da poter localizzare la moto in tempo reale, accedere ai video da remoto, ricevere notifiche di allarme e tanto altro. Il sistema operativo dell’AIO-6 è semplice e intuitivo. Le icone sono ben leggibili, i comandi rispondono rapidamente e tutto è studiato per non distrarre troppo durante la guida. Lo schermo mostra con chiarezza la mappa, i comandi musicali o le informazioni sulla moto, senza mai risultare eccessivamente affollato.

Nonostante il sistema presenti delle funzionalità native per la navigazione e per i contenuti multimediali, l’esperienza d’uso viene ulteriormente semplificata grazie al supporto ad Android Auto e Carplay, che consente di sfruttare un’interfaccia familiare per chi già utilizza questa tecnologia in auto. Ritrovare la stessa disposizione dei comandi, Google Maps, le app preferite e la solita esperienza d’uso consente di iniziare a usare l’AIO-6 senza alcun tempo di adattamento: basta collegare il dispositivo e si è subito operativi.

Una menzione particolare va alla funzionalità di dash cam integrata, che registra in loop tutto ciò che accade davanti alla moto, utile sia per documentare i viaggi sia per tutelarsi in caso di incidenti. Tra gli accessori infatti è possibile aggiungere anche una cam anteriore e posteriore, che aggiungono al sistema anche alcune funzioni di assistenza alla guida (ADAS), come il monitoraggio degli angoli ciechi o la funzionalità di retrocamera. La disponibilità di accessori è vastissima e trasformano l’AIO-6 in un vero e proprio ecosistema. L’interfaccia OBD, ad esempio, consente di monitorare in tempo reale parametri vitali della moto, come tensione della batteria, giri motore e km percorsi. Altrettanto utile è il kit di monitoraggio della pressione pneumatici (TPMS), che trasmette allo schermo i dati relativi a pressione e temperatura delle gomme; quando si è in viaggio, sapere che uno pneumatico sta lentamente perdendo pressione può fare la differenza e aiutare a prevenire spiacevoli imprevisti. Dal punto di vista pratico, ricordiamo inoltre il supporto quick release, che permette di montare e smontare l’AIO-6 in pochi secondi, evitando furti o danni quando si parcheggia, e il Remote Control Pro, un piccolo comando da installare sul manubrio per gestire musica, navigazione e altre funzioni senza mai staccare le mani dalle manopole. Nel complesso, le funzionalità del Chigee AIO-6 LTE sono sorprendentemente complete e possono essere ampliate a proprio piacimento scegliendo gli accessori più utili per le nostre esigenze.

Utilizzo su strada: un ottimo compagno di viaggio

Dalla prima accensione si percepisce un senso di controllo e assistenza continua. Il display da 6 pollici è ampio quanto basta per essere consultato al volo senza distrazioni, e la luminosità è ben calibrata per garantire visibilità anche sotto la luce diretta. L’interfaccia utente è semplice e progettata per un uso motociclistico. Le icone sono grandi, ben distanziate, e tutto risponde senza particolari ritardi. I menu non sono infiniti e con tante opzioni inutili: si arriva rapidamente dove si vuole e senza troppe distrazioni.

La connessione con Android Auto si è dimostrata fluida ed affidabile, consentendoci di navigare con Google Maps in modo semplice e veloce. La presenza del monitoraggio della pressione pneumatici ci dà sicuramente una sicurezza in più e ci consente, senza inutili perdite di tempo, di capire quando è il caso di sistemare le pressioni delle gomme; con l’aggiunta del contagiri e di tutte le altre informazioni ottenute mediante l’interfaccia OBD, l’AIO-6 sembra diventare un’estensione naturale della strumentazione di serie. Sia i supporti in dotazione che quelli opzionali si sono dimostrati solidi, anche su strade dissestate. Nessuna vibrazione o spostamenti: il dispositivo resta fisso e ben leggibile in ogni condizione. Inoltre, la possibilità di rimuoverlo in pochi secondi, grazie al quick release, è un vantaggio pratico e concreto, soprattutto in città o in situazioni dove si lascia spesso incustodita la moto.

Conclusioni

Nel complesso, l’esperienza con il Chigee AIO-6 LTE è stata più che positiva. Non è un semplice accessorio estetico, ma un prodotto pensato per chi vive veramente la moto e, semplicemente, per gli amanti della tecnologia. Ciò che colpisce non è solo la quantità di funzionalità offerte, ma la coerenza con cui ogni componente, software, hardware e accessori, lavora in sinergia per migliorare l’esperienza globale. Tutti gli accessori rispondono a un’esigenza concreta, e lo fanno con efficacia. Il prezzo, a una prima occhiata, potrebbe sembrare alto ma, considerando la qualità costruttiva, la quantità di funzionalità e il valore degli accessori integrabili, il rapporto qualità-prezzo si rivela più che buono. È una spesa sicuramente non per tutti, ma assolutamente giustificata per chi utilizza la moto in modo intenso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 11-18V

Schermo: Touch da 6 pollici

Compatibilità: Apple Car Play e Android Auto

Resistenza all’acqua: IP69k

Prezzo da: 539.95€ dal sito Chigee.com

Link al sito ufficiale: https://www.chigee.com/