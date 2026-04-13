Caschi moto primavera 2026: Arai SZ-R EVO Pedrosa Shogun e NOS NS-10 Splinter White Matt

L’arrivo della stagione primaverile, come le prime vere giornate di sole, bel tempo e temperature gradevoli, è tradizionalmente uno dei momenti dell’anno più atteso da parte di tanti motociclisti che possono finalmente tirar fuori dal garage le proprie moto per vivere giornate e week-end all’insegna dei viaggi, delle escursioni e delle gite fuoriporta in sella. Questo è dunque anche il momento più propizio per rinnovare il proprio abbigliamento da motociclista, a partire dal casco, magari andando a pescare tra le valide proposte presenti nel ricco catalogo di BER Racing Europe, che questa settimana focalizza l’attenzione su due caschi, di Arai e NOS Helmets, capaci di distinguersi per estetica d’impatto, comfort e capacità di protezione.

Casco Arai SZ-R EVO Pedrosa Shogun

Sviluppato per i motociclisti più esigenti, il casco Arai SZ-R EVO è divenuto un riferimento nel segmento dei caschi Long Touring che ben si prestano anche all’utilizzo urbano negli spostamenti di tutti i giorni. Capace di unire esclusività e comfort, questo casco propone un mix equilibrato tra protezione, leggerezza, comfort e visibilità. A certificare questo casco jet Arai ai massimi livelli di sicurezza ci sono l’omologazione ECE R22-06 e la qualità costruttiva degli interni che, rispondendo agli elevati standard del produttore, garantisce un livello di protezione superiore.

Il casco Arai SZ-R EVO è dotato di sistema di ventilazione Diffuser derivato dal modello RX-7V EVO, stabilizzatore Aero Wing, interni personalizzabili e sistema antiappannamento Pinlock. Di assoluto impatto è la speciale grafica di Arai SZ-R EVO Pedrosa Shogun che rende omaggio a Daniel Pedrosa, ex pilota spagnolo protagonista negli ultimi vent’anni in MotoGP in sella alla Honda e, nel capitolo finale della carriera, alla KTM. Questo casco, disponibile nelle taglia dalla XS alla XL, è disponibile sul sito di BER Racing al prezzo di 899 €.

NOS NS-10 Splinter White Matt

La seconda proposta, firmata NOS Helmets, riguarda il casco integrale NS-10 Splinter White Matt, un prodotto che integra il massimo del know-how del produttore dando vita a un casco pensato per i motociclisti più dinamici e moderni grazie all’utilizzo di tecnologie e soluzioni smart al servizio della protezione. Tra le peculiarità distintive del casco NS-10 c’è l’elevata sensazione di comodità raggiunta grazie ali interni cuciti a mano e completamente personalizzabili, in grado di offrire al motociclista il massimo del comfort, al quale contribuisce anche l’avanzato sistema di ventilazione MACH-Efficiency 2 che ora comprende due nuove prese d’aria in immissione.

Mettendo insieme le caratteristiche di un top di gamma sportivo con il livello di performance e comfort di un long day cruiser, il casco NS-10 Splinter White Matt alza il livello delle prestazioni grazie alla calotta esterna, disponibile in due differenti misure, progettata per massimizzare l’efficienza aerodinamica alle alate velocità. Sul fronte della protezione e della sicurezza questo casco di NOS beneficia di pratico e stabile cinturino micrometrico soft-touch ad alta tenuta, oltre che di calotta interna in EPS a densità differenziata che assicura un elevato livello di protezione in caso di impatto. Il casco NS-10 Splinter White Matt si presenta con un look moderno, grintoso ed elegante che combina elementi e grafiche in grigio, nero e bianco. Il prezzo di questo casco sullo store online di BER Racing è in promozione a 209 €.