Caberg: i nuovi caschi Trip e Roxter ad EICMA 2025
La collezione 2026 sarà presentata all'appuntamento milanese
Tra un paio di settimane si apriranno le porte di EICMA 2025, l’attesa manifestazione delle due ruote di Rho Fiera Milano. Saranno tantissime le novità ed i marchi presenti, tra questi non poteva mancare Caberg. L’azienda bergamasca presenterà la collezione 2026 di caschi, con in primo piano le due principali novità: Trip e Roxter. Ma non mancheranno anche altre esposizioni.
Il casco Caberg Trip
Il nuovo modello Trip è il primo casco flip-back con mentoniera reversibile a rotazione di 180° e un solo fulcro di movimento, omologato ECE 22.06 P/J. La mentoniera si apre e si chiude con una mano, con possibilità di blocco per sicurezza, e può essere posizionata nella parte posteriore della calotta. La visiera esterna è dotata di lente antiappannamento Pinlock 70 Max Vision e di visiera parasole lunga, utilizzabile anche quando si guida con la mentoniera aperta.
Gli interni sono traspiranti, removibili e lavabili, con guance sagomate per l’uso con occhiali e fibbia a chiusura micrometrica. Inoltre, integra il sistema elettronico Sos Medical ID, che consente di registrare dati di emergenza e contatti tramite NFC, facilitando l’assistenza in caso di incidente, ed è predisposto per il comunicatore Caberg Pro Speak Evo. Disponibile nelle taglie da XS a XXL, Caberg Trip ha un costo di 299,99 euro e di 349,99 euro per la versione grafica Trip Lunar.
Il casco Caberg Roxter
L’azienda italiana affianca questa novità al nuovo Caberg Roxter. Il nuovo casco integrale è caratterizzato da un design moderno e sportivo, con lo spoiler posteriore allungato, pensato per assicurare maggiore stabilità anche alle alte velocità. Il sistema di ventilazione è studiato per offrire una circolazione d’aria efficace anche a basse velocità, grazie a una presa d’aria regolabile sul mento, una generosa presa d’aria superiore e due estrattori posteriori integrati sotto lo spoiler.
Gli interni sono completamente removibili e lavabili, realizzati, in tessuti traspiranti, mentre le guance sono sagomate per agevolare l’uso di occhiali. La visiera esterna è antigraffio, dotata di sistema di sgancio rapido senza l’uso di attrezzi, e predisposta per l’inserimento della lente antiappannamento Pinlock 30. Il casco è compatibile col comunicatore Caberg Pro Speak Evo ed è disponibile al prezzo di 109,99 euro e a 139,99 euro per le versioni grafiche.
