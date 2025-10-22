Caberg: i nuovi caschi Trip e Roxter ad EICMA 2025

Tra un paio di settimane si apriranno le porte di EICMA 2025, l’attesa manifestazione delle due ruote di Rho Fiera Milano. Saranno tantissime le novità ed i marchi presenti, tra questi non poteva mancare Caberg. L’azienda bergamasca presenterà la collezione 2026 di caschi, con in primo piano le due principali novità: Trip e Roxter. Ma non mancheranno anche altre esposizioni.

Il casco Caberg Trip

Il nuovo modello Trip è il primo casco flip-back con mentoniera reversibile a rotazione di 180° e un solo fulcro di movimento, omologato ECE 22.06 P/J. La mentoniera si apre e si chiude con una mano, con possibilità di blocco per sicurezza, e può essere posizionata nella parte posteriore della calotta. La visiera esterna è dotata di lente antiappannamento Pinlock 70 Max Vision e di visiera parasole lunga, utilizzabile anche quando si guida con la mentoniera aperta.

Gli interni sono traspiranti, removibili e lavabili, con guance sagomate per l’uso con occhiali e fibbia a chiusura micrometrica. Inoltre, integra il sistema elettronico Sos Medical ID, che consente di registrare dati di emergenza e contatti tramite NFC, facilitando l’assistenza in caso di incidente, ed è predisposto per il comunicatore Caberg Pro Speak Evo. Disponibile nelle taglie da XS a XXL, Caberg Trip ha un costo di 299,99 euro e di 349,99 euro per la versione grafica Trip Lunar.

Il casco Caberg Roxter

L’azienda italiana affianca questa novità al nuovo Caberg Roxter. Il nuovo casco integrale è caratterizzato da un design moderno e sportivo, con lo spoiler posteriore allungato, pensato per assicurare maggiore stabilità anche alle alte velocità. Il sistema di ventilazione è studiato per offrire una circolazione d’aria efficace anche a basse velocità, grazie a una presa d’aria regolabile sul mento, una generosa presa d’aria superiore e due estrattori posteriori integrati sotto lo spoiler.

Gli interni sono completamente removibili e lavabili, realizzati, in tessuti traspiranti, mentre le guance sono sagomate per agevolare l’uso di occhiali. La visiera esterna è antigraffio, dotata di sistema di sgancio rapido senza l’uso di attrezzi, e predisposta per l’inserimento della lente antiappannamento Pinlock 30. Il casco è compatibile col comunicatore Caberg Pro Speak Evo ed è disponibile al prezzo di 109,99 euro e a 139,99 euro per le versioni grafiche.