Brembo GR-PRO: la frenata racing arriva nel mondo delle mountain bike

Brembo rafforza la propria presenza nel settore del ciclismo off-road con il lancio di GRPRO, un nuovo ecosistema frenante sviluppato per le moderne mountain bike e ispirato direttamente al DNA racing che contraddistingue l’azienda italiana. Queto nuovo impianto firmato Brembo è una soluzione completa, progettata per offrire performance elevate, controllo e affidabilità della frenata in ogni condizione di utilizzo, dalle uscite in bici sui percorsi sterrati fino alle discipline sportive più estreme come downhill ed eMTB.

Un ecosistema completo con GRPRO Kit

Dell’ecosistema Brembo GRPRO fanno parte tutti i componenti fondamentali di un impianto frenante, comprendendo dunque: pinze, pompe, pastiglie, dischi, tubi in treccia metallica e un olio minerale dedicato. Ognuno di questi elementi è stato progettato per lavorare in perfetta sinergia con tutti gli altri, garantendo una risposta costante e precisa anche nelle situazioni più impegnative.

Da ciò ne deriva il lancio di GRPRO Kit, che trasferisce nel mondo delle MTB tecnologie derivate dalle competizione di alto livello. Brembo ha infatti capitalizzato l’esperienza maturata nella UCI Downhill Mountain Bike World Cup, portando su strada, o meglio, sui trail, soluzioni pensate per assicurare massima stabilità, potenza frenante e resistenza termica.

Caratteristiche e disponibilità

Il design del sistema frenante richiama in modo evidente il mondo delle corse, con linee pulite e compatte ispirate alla MotoGP. Le pinze freno forgiate in due pezzi permettono di beneficiare di un’elevata rigidità strutturale, mentre la pompa freno forgiata offre tre tipologie di regolazioni, prevedendo tre livelli regolazione del rapporto leva, sette livelli di regolazione della corsa a vuoto e quaranta posizioni di regolazione della distanza leva. Oltre alla pastiglie freno dedicate, sono presenti anche i dischi in acciaio inox, disponibili in due diametri, che sono stati progettati per ottimizzare la dissipazione del calore, mentre i tubi in treccia metallica garantiscono un feeling leva costante e una riposta di frenata precisa.

Il Brembo GRPRO Kit, che sarà disponibile sul mercato a partire da luglio 2026, viene venduto comprensivo di tutti i componenti necessari per l’installazione, ad eccezioni dei dischi, venduti separatamente.