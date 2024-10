Brembo compra Öhlins, leader delle sospensioni premium: operazione da 370 milioni di euro

Brembo ha chiuso un accordo con Tenneco, società nel portafoglio di fondi gestiti da Apollo Global Management, per l’acquisizione del 100% del capitale di Öhlins Racing, azienda leader nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell’aftermarket.

Operazione da 370 milioni di euro

Si tratta della più grande acquisizione nella storia di Brembo che per rilevare Öhlins Racing sborserà 405 milioni di dollari, circa 370 milioni di euro, in assenza di cassa o debito finanziaria. L’operazione sarà pagata utilizzando la liquidità disponibile di Brembo e sarà soggetta all’approvazione delle autorità antitrust, al seguito della quale avverrà il perfezionamento previsto per l’inizio del 2025.

“Öhlins è perfetta per Brembo. È un brand riconosciuto in tutto il mondo, con un business solido e una reputazione senza pari, sia in pista che su strada”. – ha dichiarato Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo – “L’ingresso di Öhlins nel Gruppo è una grande opportunità per espandere la nostra offerta per il mercato automotive. Con questa acquisizione, facciamo un ulteriore passo avanti nella nostra strategia per fornire soluzioni intelligenti e integrate ai clienti, sfruttando le sinergie tra le principali tecnologie per il corner del veicolo”.

Öhlins Racing: 500 lavoratori e un fatturato annuo di 144 milioni di dollari

Fondata nel 1976, Öhlins Racing ha sede a Upplands Väsby (Stoccolma), Svezia, e ha una forte presenza internazionale. Öhlins impiega circa 500 persone in due stabilimenti produttivi in Svezia e Thailandia, due centri di ricerca e sviluppo in Svezia e Thailandia e quattro sedi commerciali e di testing negli Stati Uniti, in Germania, Thailandia e Svezia.

Öhlins Racing offre un’ampia gamma di prodotti, tra cui ammortizzatori, forcelle, software e algoritmi e accessori per i segmenti di primo equipaggiamento e aftermarket. L’azienda ha inoltre una forte tradizione nel mondo

racing, con un’ampia presenza nei principali campionati motorsport, fornendo, tra gli altri, team in MotoGP, Formula 1, World Superbike, NASCAR. Si prevede che Öhlins Racing chiuderà il 2024 con un fatturato pari a circa 144 milioni di dollari, con un margine EBITDA rettificato previsto compreso tra il 21% e 22%.

Partner giusto per crescere

“Siamo certi che Brembo sia il partner giusto per far crescere Öhlins”. – ha dichiarato Jim Voss, amministratore delegato di Tenneco – “Questa operazione dà ad Öhlins e alle sue persone l’opportunità di raggiungere nuovi traguardi e successi sotto la leadership di Brembo. Inoltre, supporta la nostra strategia di semplificazione del portafoglio di Tenneco e rafforza la nostra solidità finanziaria, mentre continuiamo a lavorare per la nostra visione a lungo termine”.

“Unendo le forze con Brembo, siamo entusiasti di aprirci a nuove opportunità di crescita. Grazie ai nostri rispettivi punti di forza, porteremo innovazione e sempre più valore sia ai clienti sia alle nostre persone” – ha dichiarato Tom Wittenschlaeger, amministratore delegato di Öhlins.