BMW F 450 GS: la nuova adventure bike A2 che amplia la famiglia GS debutta a EICMA 2025 [FOTO]

Ad EICMA 2025 fa il suo debutto la nuova BMW F 450 GS, modello che segna un’evoluzione importante nella gamma GS, unendo l’accessibilità di una moto pensata per essere guidata con patente A2, con i 48 CV di potenza erogati, senza rinunciare a versatilità, tecnologia e design autentico della famiglia GS. La BMW F 450 GS rappresenta dunque la nuova porta d’ingresso nel mondo delle adventure bike BMW, coniugando prestazioni, maneggevolezza e distintivo design GS.

Con nuovo motore bicilindrico da 48 CV ed efficienza da primato

A spingere la BMW F 450 GS c’è un motore bicilindrico in linea di nuova concezione da 420 cc che sviluppa una potenza di 48 CV a 8.750 giri/min. e una coppa massima di 43 Nm a 6.750 giri/min., promettendo un’erogazione fluida e un piacere di guida immediato. Il propulsore della nuova moto di BMW Motorrad si fa apprezzare per la sua marcata efficienza con consumi dichiarati di appena 3,8 l/100 km e oltre 350 km d’autonomia con un pieno da 14 litri, numeri che la rendono una media cilindrata in grado di affrontare lunghe percorrenze con ampia disinvoltura tanto sulla strada quanto in off-road.

C’è la BMW Easy Ride Clutch

Tra le innovazioni che la F 450 GS porta in dote troviamo la BMW Easy Ride Clutch (ERC), evoluzione della frizione centrifuga che elimina la necessità di azionare manualmente la leva, garantendo controllo ottimale e massima precisione anche nelle manovra più tecniche. Lavorando in collaborazione con lo Shift Assistant Pro, la nuova moto di BMW promette cambiate estremamente rapide e fluide.

Ad alzare il livello di agilità e precisione di guida c’è una ciclistica di alto livello con telaio a traliccio in acciaio, forcella rovesciata KYB e ammortizzatore posteriore regolabile. A tutto ciò si affiancano gli avanzati sistemi elettronici, che comprendono ABS Pro, DTC, DBC e MSR, che garantiscono la massima sicurezza in ogni condizione di guida e su ogni tipo di terreno.

Quattro versioni disponibili

Dal punto di vista estetico, la F 450 GS adotta il nuovo linguaggio stilistico BMW Motorrad con faro full LED a X e display TFT da 6,5 pollici con connettività avanzata. La moto offre tre modalità di guida (Rain, Road ed Enduro), aggiungendone una quarta (Enduro Pro) a partire dall’allestimento Exclusive. A proposito di allestimenti, sono quattro quelli che compongono la gamma della nuova BMW F 450 GS: Basic, Exclusive, Sport e GS Trophy. Puntando sull’equilibrio tra prestazioni, tecnologia e vocazione all’avventura, la nuova moto di BMW si propone come compagna ideale sia per gli spostamenti quotidiani in città che per i lunghi viaggi.