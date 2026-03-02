Blauer Pilot 4.0: il nuovo casco per vivere le avventure in moto [FOTO]

Blauer H.T. lancia il nuovo casco Pilot 4.0, evoluzione della serie Pilot, che unisce design contemporaneo, sicurezza e innovazione. Questo nuovo casco, disponibile a partire da aprile 2026, quindi in tempo per la nuova stagione primaverile da vivere in sella alla propria due ruote, è dotato di sottogola con fibra micrometrica a sgancio rapido, soluzione che garantisce praticità e massima protezione in ogni situazione.

Calotta in ABS e interni rimovibili in tessuto soft touch

Il casco Blauer Pilot 4.0, dotato di omologazione ECE 22.06, dispone di calotta esterna realizzata in ABS, sulla quale è applicata una verniciatura realizzata con trattamenti specifici che ne incrementano la resistenza agli agenti atmosferici. Gli interni del nuovo casco di Blauer sono rimovibili e lavabili, oltre che rivestiti in tessuto soft touch termoregolante con trattamento antiodore, pensato per assicurare un comfort elevato anche durante un utilizzo prolungato.

Il casco Blauer Pilot 4.0 è inoltre equipaggiato con visiera parasole interna fumé antigraffio, oltre ad essere dotato di predisposizione che consente di integrare l’interfono al suo interno. Questo nuovo casco, oltre che per l’elevato livello di protezione che è in grado di garantire, si fa apprezzare anche per la leggerezza, con un peso di 1150 gr +/- 50 gr.

Otto colori disponibili

Disponibile in due misure (XS-M e L-XXL), il nuovo casco Blauer Pilot 4.0 viene proposto in otto varianti di colore, in grado di soddisfare i gusti più variegati, con la gamma che si compone dai grandi classici Total Black, Black/Grey, White/Grey e Black/White/Grey, fino alle combinazioni cromatiche più decise e distintive come Grey/Purple, Orange/Grey, Gold/Blue/Grey, Military Green/Grey e Petrol/Grey.