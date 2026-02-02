Biker Fest 2026: appuntamento a maggio per la festa dei 40 anni

Aspettando la primavera, la bella stagione e le gite in moto, si avvicina anche l’appuntamento 2026 con Biker Fest International. La grande festa delle due ruote, il più grande motoraduno d’Europa, rinnovato anche per l’anno appena iniziato, con appuntamento a maggio a Lignano Sabbiadoro. Sarà un’edizione speciale, visto che verranno festeggiati i 40 anni della manifestazione.

Tante moto e non solo

Il cuore pulsante della manifestazione resta sempre il Custom Bike Show, dove vengono mostrate in anteprima alcune tra le più spettacolari special realizzate dai grandi preparatori internazionali. Inoltre, è l’unica tappa italiana dell’AMD World Championship of Custom Bike Building, il round lignanese costituisce anche la finale del campionato nazionale Italian Motorcycle Championship.

Ma sono tantissimi gli appuntamenti. Dalla possibilità di provare le moto, grazie alla partecipazione ufficiale delle case, passando per l’area off-road, oppure all’area mercato, dove non mancheranno anche le auto classiche e youngtimer originali e personalizzate, con la US Car Reunion.

Tra le principali novità già annunciate per questo speciale “compleanno” figurano la Sisterhood Run, experience on the road dedicata alle motocicliste, e la Customizer’s Parade, sfilata che vedrà gli stessi preparatori e costruttori di moto speciali aprire la Saturday Night Fever, attesissima parata del sabato sera. Infine, ci sarà la Curvando ‘Rodeo Ride’, challenge che mescola il piacere della sfida a quello quella scoperta. E non mancheranno musica rock e cibo.

A maggio a Lignano

L’appuntamento è previsto da giovedì 14 a domenica 17 maggio a Lignano Sabbiadoro (UD), con anche altre sorprese in arrivo, che verranno annunciate nelle prossime settimane.