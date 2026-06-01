Beta RR X-PRO 2027: motori evoluti e nuove tecnologie per l’enduro

Beta presenta la rinnovata gamma RR X-PRO, con il model year 2027 della famiglia di moto enduro che prosegue il suo percorso di sviluppo alzando ulteriormente il livello di tutte quelle caratteristiche che hanno permesso alla Beta RR X-PRO di conquistare negli ultimi anni una fetta importante degli appassionati di enduro, proponendo una gamma versatile in grado di soddisfare sia chi ama le uscite su sentieri e sterrato che chi invece desidera un mezzo all’altezza di avventura più tecniche e impegnati.

Puntando sull’elevato equilibrio che le consente di adattarsi a contesti differenti garantendo sempre una sensazione di controllo e affidabilità, la Beta RR X-PRO si aggiorna per il 2027 diventando più raffinata e personalizzabile, con migliorie sul fronte del comfort, del feeling di guida e della capacità della moto di adattarsi alla preferenze del moto.

Evoluzioni su motori ed elettronica

Tra gli aggiornamenti, che coinvolgono l’intera gamma RR X-PRO che conferma la propria collocazione nell’offerta prodotto del brand, dunque più completa e strutturata della Xtrainer ma più accessibile e intuitiva della RR Race, spiccano quelli relativi a motori e comparto elettronico. Sulle versioni a quattro tempi della moto enduro di Beta sono state introdotte delle inedite funzioni derivata direttamente dal moto delle competizioni, alzando il livello tecnologico della RR X-PRO e offrendo al pilota un maggior controllo nelle differenti condizioni d’uso. Allo stesso tempo, i tecnici di Beta sono intervenuti anche sul propulsore che è stato migliorato in qualità di funzionamento, fluidità e affidabilità.

Sui modelli due tempi, le novità di Beta si focalizzano su ottimizzazione dell’erogazione e comfort di guida, rendendo i motori ancora più fluidi e brillanti. Sulle diverse cilindrate delle RR 2T crescono affidabilità e rendimento, senza però compromettere lo spirito che ha reso la RR X-PRO due tempi una delle moto più apprezzati dagli enduristi.

Otto modelli a comporre una gamma ampia e articolata

Così come da tradizione, la gamma della Beta XX R-PRO continuerà a contare complessivamente otto modelli, con quattro versioni a due tempi e quattro a quattro tempi. Per quel riguarda le due tempi, ci sono le RR X-PRO 125, 200, 250 e 300, mentre sul fronte delle quattro tempi, troviamo le RR X-PRO 350, 390, 430 e 480. Dalla 125 che punta su leggerezza e agilità fino alla 480 più fisica e performante, l’intera proposta di Beta è in grado di coprire esigenze molto diverse tra loro. L’articolata gamma beneficia inoltre di un rinnovato pacchetto che alza il livello di comfort, garantendo maggior praticità d’utilizzo e una serie di affinamenti relativi a sospensioni, ergonomia e dotazioni, orientati a rendere la moto ancora più pratica, sicura e divertente da guidare in ogni situazione.