BER Racing: nel catalogo nuovi casco, giacca e maglia [FOTO]

Il catalogo moto di BER Racing continua ad arricchirsi e, questa settimana, vede l’ingresso di tre nuovi prodotti. Il casco Arai Tour-X5, in versione ‘britannica’, la giacca tecnica da turismo Alpinestars Boulder e la maglia Forcefield G-Tech, per proteggersi quando si è in sella. Tutti già disponibili sul sito ufficiale.

Il casco Arai Tour-X5

Si tratta di un casco completamente riprogettato, con il sistema visiera e frontino VAS-A, che permette di rimuovere visiera e frontino in pochi secondi. Inoltre, il profilo visiera è stato ridisegnato per migliorare la visibilità, con il sistema anti appannamento. Rinnovato anche il sistema di ventilazione, con la nuova presa d’aria Logo Duct, mentre la mentoniera è dotata di una saracinesca interna che può essere regolata in modo da far fluire l’aria alla bocca o alla visiera.

Gli interni sono completamente removibili, con guanciale e calottina interna personalizzabili. Il deflettore paranaso facilita l’utilizzo degli occhiali ed i guanciali FCS assicurano una calzata perfetta sia su strada che fuoristrada. Con la bandiera britannica sul casco, è già disponibile sul sito ufficiale, nelle taglie da XS a XL, con un listino prezzi di 1.009 euro.

La giacca e la maglia

Un’altra novità è la giacca Alpinestars Boulder. È progettata per la guida in tutte le stagioni e con diverse condizioni meteorologiche. È costruita con un guscio esterno traspirante e idrorepellente con una membrana laminata in Gore-Tex per un peso ridotto e la massima prestazione in caso di pioggia. Inoltre, propone un design che sfrutta la massima ventilazione diretta per un’efficiente distribuzione del flusso d’aria intorno al corpo, con tessuti tecnici e rinforzi in aree strategiche. Il costo è di 1.250 euro ed è disponibile sul sito Ber Racing con taglie dalla L alla XXXL.

Il tris di nuovi prodotti si completa con la maglia Forcefield G-Tech. È facile da indossare ed include paraschiena, paratorace, e protezioni per spalle e gomiti. Le protezioni sono realizzate con una procedura di stampaggio 3D, garantendo il massimo della protezione anche in caso di impatti multipli. La maglia è traspirante ed aderente, realizzata con materiali leggeri. È disponibile dalla XS alla XL, con un prezzo pari a 219 euro. Ora è però scontata a 175,20 euro.