BER Racing: i nuovi caschi Arai e NOS nel catalogo moto

Si arricchisce il catalogo moto di BER Racing, lo store online dell’azienda di abbigliamento per gli appassionati a due ruote. Questa seconda settimana di febbraio aggiunge due caschi, entrambi già disponibili nello shop online ufficiale. Si tratta di Arai Quantic, dedicato ai motociclisti alla ricerca di un casco Sport Touring, e di NOS NS-11F, per un mix tra grande comfort e competizione.

Arai Quantic

Entrando più nel dettaglio, si tratta di un casco dinamico, in grado di coniugare il comfort sulle lunghe distanze con le performance di derivazione sportiva. Tra gli elementi distintivi, ci sono la presa d’aria integrata nel Logo Arai 3D, le due Tear-Ducts anteriori, lo spoiler estrattore posteriore e la nuova presa d’aria mentoniera. Tutti elementi per assicurare il ricambio d’aria.

La calotta esterna del casco Arai Quantic, ancora più liscia e resistente, integra il nuovo sistema visiera VAS ed è realizzata adottando la tecnologia PB e-clc (Peripherally Belted e-Complex Laminate Construction), allargata alla base di 5 mm per facilitare le operazioni di calzata e rimozione del casco. Disponibile nelle taglie M, L e XL, con un prezzo di 859 euro.

NOS NS-11F

Il casco NOS NS-11F è dedicato ai motociclisti che vogliono unire la tecnologia di un casco da corsa, con un livello alto di finiture e comfort. La fodera interna può essere personalizzata, grazie ai diversi spessori dei guanciali e della calottina, mentre la calotta esterna è realizzata in MFC (Multiple Fiberglass Composite). Il sistema di ventilazione MACH-Efficiency2, inoltre, fornisce un apporto costante di aria fresca all’interno del casco, ed è presente il cinturino a Doppia D. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL, con un prezzo di listino di 299 euro.