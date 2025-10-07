BER Racing: due nuovi caschi entrano nel catalogo moto

BER Racing prosegue ad allargare il proprio catalogo, per tutti i motociclisti. Questa settimana ci sono due nuovi caschi a disposizione: Arai SZ-R Evo Gun Metallic Frost e Nos NS-14 Seal Grey Matt. Entrambi sono già disponibili sul sito ufficiale dell’azienda di abbigliamento moto.

Nos NS-14 Seal Grey Matt

Entrando nel dettaglio, Nos NS-14 Seal Grey Matt è un casco jet, ma con una protezione da casco integrale. Gli interni, realizzati in Dry-fresh, sono progettati per mantenere un livello di comfort ottimale anche dopo ore di guida e possono essere personalizzati in diversi spessori per ottenere la vestibilità e la stabilità ottimali sia in posizione aperta che chiusa.

Tra gli elementi caratteristici troviamo il sistema di ventilazione Mach-Efficiency, che mantiene una temperatura fresca all’interno della calotta, così come i condotti dell’aria ed il meccanismo Sunvisor, con filtro ottico ad alta capacità oscurante. Il nuovo casco Nos è disponibile nelle taglie da XS a XXL, con un prezzo di listino di 229 euro. Ora è attiva una promozione a 209 euro.

Arai SZ-R Evo Gun Metallic Frost

Il casco Arai SZ-R Evo Gun Metallic Frost è un Long Touring, adatto anche all’utilizzo urbano, con in primo piano protezione, leggerezza, comfort e visibilità al top. Omologato ECE R22-06, propone lo stabilizzatore Aero Wing, interni personalizzabili ed il sistema di ventilazione Diffuser. Inoltre, è proposto con il sistema anti-appannamento Pinlock. Il casco è acquistabile, sempre sul sito ufficiale BER Racing, nelle taglie dalla XS alla XL, con un listino pari a 849 euro.