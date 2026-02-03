BER Racing: due nuovi caschi entrano nel catalogo moto

L’inizio del mese di febbraio porta due novità nel catalogo di BER Racing, lo store online dell’azienda di abbigliamento per motociclisti. Si tratta dei caschi Arai Quantic, per coniugare il comfort sulle lunghe distanze con le performance di derivazione sportiva, e Nos NS-J, dedicato agli spostamenti urbani. Entrambi sono già disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale.

Arai Quantic Swirl Red

Entrando nel dettaglio, il primo è un casco Sport Touring dinamico, con elementi caratteristici come l’inedita presa d’aria integrata nel Logo Arai 3D, le due Tear-Ducts anteriori, lo spoiler estrattore posteriore e la nuova presa d’aria mentoniera, per garantire un ricambio d’aria efficiente e costante.

La calotta esterna, ancora più liscia e resistente, integra il nuovo sistema visiera VAS, è realizzata adottando la tecnologia PB e-clc (Peripherally Belted e-Complex Laminate Construction) ed è stata allargata alla base di 5 mm per facilitare le operazioni di calzata e rimozione del casco.

Nos NS-J

Il casco Nos NS-J è, come dicevamo, dedicato agli spostamenti urbani e si inserisce nel segmento dei Demi Jet. La calotta leggera e l’ampio campo visivo permettono comfort e sicurezza, quando ci si sposta all’interno del traffico cittadino. Gli interni sono completamente personalizzabili.

Taglie e prezzi

Il casco Arai Quantic Swirl Red è disponibile nelle taglie XS ed XL, con un prezzo di 859 euro, mentre il Nos NS-J, con livrea Black Matt, propone taglie dalla XS alla XL, al costo di 119 euro. Sono presenti anche alcune offerte, per il periodo di lancio di quest’ultimo.