BER Racing: arrivano nuovi caschi moto nel catalogo ad aprile

Il catalogo di BER Racing si amplia, in questa prima parte del mese di aprile. Lo store online dell’azienda di abbigliamento per gli appassionati a due ruote propone quattro nuovi caschi, due firmati Arai e due NOS. Le novità per il primo marchio sono il modello per enduro e fuoristrada MX-V Evo ed il long touring SZ-R Evo, mentre NOS mette nel listino il casco per viaggiare NS-14 e quello più tecnologico, con le ultime soluzioni per la protezione, NS-10.

Arai SZ-R Evo

Entriamo più nel dettaglio e partiamo dall’Arai SZ-R Evo, un modello Long Touring, ma adatto anche all’utilizzo urbano, grazie alla sua leggerezza e ad un comfort di primo livello. Tra le caratteristiche principali c’è il sistema di ventilazione Diffuser, derivato dal RX-7V Evo, e lo stabilizzatore Aero Wing. Per poterlo utilizzare in tutte le stagioni dell’anno.

Inoltre, propone degli interni personalizzabili ed il sistema antiappannamento Pinlock, garantendo così una visibilità alta, anche durante l’inverno e in condizioni di grande umidità. Numerose le livree disponibili, anche con un disegno distintivo, con taglie dalla XS alla XL ed un prezzo a partire da 849 euro, che sale a 899 euro per le livree più particolari.

Arai MX-V Evo

L’altro nuovo modello Arai presente nel catalogo è il casco MX-V Evo: il casco dedicato ai motociclisti MX, enduro e fuoristrada. In primo piano, c’è la calotta esterna liscia e arrotondata, che massimizza la capacità del casco di deviare energia senza generare pericolose forze rotazionali. Inoltre, la calotta interna è a densità differenziate in un unico pezzo, esclusiva del marchio italiano.

Questo modello, disponibile con diverse colorazioni, è proposto con taglie dalla XS alla XL, con un prezzo di 709 euro. Il casco già è acquistabile sul sito ufficiale BER Racing.

NOS NS-10

Passando a NOS, una delle due novità è il casco NS-10, un modello dedicato ai motociclisti più dinamici e moderni, con tecnologia e soluzioni smart per la sicurezza. La calotta esterna, disponibile in due differenti misure, è stata progettata per massimizzare l’efficienza aerodinamica alle alte velocità mentre il cinturino micrometrico in acciaio ad alta tenuta e la calotta interna in EPS a densità differenziata, assicurano il massimo della protezione in caso di impatto.

Gli interni sono realizzati in Dry-Fresh, tessuto ultra-traspirante ed antimicrobico, e sono completamente removibili, lavabili e personalizzabili. I guanciali propongono il sistema Emergency Pull, mentre la visiera Racing 2D è a sgancio rapido, con sistema SR e trattamento antigraffio. Il filtro ottico ad alta capacità oscurante protegge dal sole ed il sistema di ventilazione Mach-Efficiency 2 consente di avere la giusta temperatura nelle varie stagioni. Le taglie disponibili vanno dalla XS alla XXL ed il prezzo di listino è di 219 euro, con alcune offerte disponibili.

NOS NS-14

L’ultima novità del catalogo BER Racing è NOS NS-14. Si tratta di un modello dedicato a chi vuole viaggiare molto a due ruote. Con la protezione di un casco integrale, la praticità di un casco jet ed un livello di vestibilità completamente nuovo. Gli interni sono progettati per mantenere un livello di comfort ottimale anche dopo ore di guida e possono essere personalizzati in diversi spessori per ottenere la vestibilità e la stabilità ottimali sia in posizione aperta che chiusa.

Il sistema di ventilazione Mach-Efficiency mantiene una temperatura fresca all’interno della calotta mentre i condotti dell’aria e il meccanismo Sunvisor sono facili da azionare, anche indossando i guanti. Anche in questo caso, non manca il filtro ottico per riparare dal sole, con alta capacità oscurante. Le taglie disponibili vanno dalla XS alla XXL, con prezzo da 229 euro.

BER Racing

La storia di BER Racing Europe ha le sue origini nel 1982, quando fu fondata da Maurizio Bombarda, ed è caratterizzata da un filo conduttore determinante: un’innata passione per la sicurezza e per il mondo moto. Oggi nnovera nell’insieme dei marchi distribuiti alcuni dei brand più noti del mercato motociclistico e, forte di un’esperienza pluriennale, è diventata essa stessa una garanzia di qualità per i motociclisti, consapevoli che tutti i prodotti che l’Azienda modenese distribuisce sono coerenti con la sua missione, avendo l’obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza e comfort a pilota e passeggero.