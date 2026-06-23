KTM 790 Duke 2027: si evolve la best seller del marchio austriaco

La KTM 790 Duke è uno dei modelli di maggior successo del marchio austriaco e, con l’arrivo del nuovo MY 2027, si rinnova e si evolve profondamente. Per mantenere un ruolo di riferimento nel segmento delle naked di media cilindrata, la moto è stata aggiornata dal punto di vista estetico, tecnologico ed anche a livello ergonomico, mantenendo il collaudato motore da 95 cavalli. Il rinnovato modello arriverà a luglio nelle concessionarie, a partire da 8.590 euro.

Le novità

Entriamo nel dettaglio delle novità, a partire da un design completamente rinnovato, per dare un look ancora più aggressivo ed accattivante. La nuova generazione introduce un gruppo ottico anteriore inedito, sovrastrutture più snelle, un frontale più imponente e un serbatoio completamente ridisegnato. C’è un salto avanti anche per l’ergonomia della nuova 790 Duke: il nuovo manubrio, con un’apertura maggiore, le pedane pilota e passeggero riposizionate e la sella migliorata lavorano in sinergia per offrire una posizione di guida più naturale e connessa.

Questi interventi, insieme al nuovo telaietto posteriore, alle nuove piastre di sterzo e al serbatoio ridisegnato, migliorano sensibilmente handling ed ergonomia, garantiscono un feedback più preciso e contribuiscono a una riduzione di peso di 2 kg, a vantaggio dell’agilità. Inoltre, come di consuetudine, è disponibile una gamma completa di accessori KTM PowerParts e abbigliamento KTM PowerWear, per personalizzare la moto ed equipaggiarsi in stile ‘Ready to Race’.

Motore e ciclistica

Non cambia, invece, il motore. La KM 790 Duke 2027 mantiene il collaudato bicilindrico parallelo LC8c da 799 cc, conforme alla normativa Euro 5+, capace di erogare 95 CV a 9.500 giri/min e 87 Nm a 8.000 giri/min. Il motore è depotenziabile per patente A2 ed è ora abbinato a un nuovo impianto di scarico con silenziatore completamente ridisegnato.

Inoltre, è stato realizzato un nuovo impianto frenante, sviluppato interamente all’interno della casa austriaca. Propone maggiore potenza frenante con minore sforzo alla leva, una risposta più fluida e lineare ed un controllo superiore della moto. Anche grazie agli pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV, con cui la nuova 790 Duke è equipaggiata, ed alla componentistica WP.

A questo proposito, le sospensioni si evolvono con l’aggiornamento della piattaforma WP sia all’anteriore che al posteriore. La forcella WP Apex da 43 mm a cartuccia aperta e steli rovesciati offre 150 mm di escursione e adotta tecnologia split-function, con regolazione separata di compressione e ritorno su 5 click. Al posteriore, invece, il monoammortizzatore WP Apex Monotube pressurizzato a gas offre 170 mm di escursione, con regolazione del ritorno su 5 click e del precarico per un controllo ottimale. Per un feeling di guida di alta qualità.

Uscita e prezzo

La KTM 790 Duke 2027 sarà in vendita presso i concessionari ufficiali del marchio austriaco, a partire dalla fine di luglio, con un prezzo di 8.590 euro (IVA inclusa, f.c.).

Nata nel 2018

La KTM 790 Duke arriva sul mercato, come abbiamo visto, completamente rinnovata, con l’obiettivo di rafforzare la sua leadership nel segmento delle naked di media cilindrata. Introdotta originariamente nel 2018 e rilanciata nel 2022, con produzione in Cina, questo modello ha avuto subito un ottimo successo ed ora rappresenta l’evoluzione naturale dei modelli precedenti, integrando importanti affinamenti ispirati alle KTM 990 Duke e KTM 1390 Super Duke.

KTM, una storia di quasi 100 anni

KTM nasce nel 1934 a Mattighofen, in Austria, come officina di riparazioni fondata da Hans Trunkenpolz. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’azienda avvia la produzione di motociclette, per poi presentare nel 1953 la R100. Nel 1955 entra nella società Ernst Kronreif: da qui deriva il nome KTM, acronimo di Kronreif & Trunkenpolz Mattighofen.

Negli anni Sessanta il marchio si afferma soprattutto nel fuoristrada, disciplina che diventerà il cuore della sua identità. Motocross, enduro e rally portano KTM ai vertici internazionali, con numerosi titoli mondiali e vittorie alla Dakar. Dopo una fase di difficoltà economiche alla fine degli anni Ottanta, l’azienda viene riorganizzata e rilanciata negli anni Novanta.

Da allora KTM amplia la gamma con modelli stradali, naked e adventure, mantenendo una forte impronta sportiva. L’ingresso in MotoGP nel 2017 segna un altro passaggio importante, con vittorie e podi nella classe regina. Oggi KTM è uno dei principali costruttori europei di motociclette, riconoscibile per il colore arancione, l’innovazione tecnica e il legame con le competizioni.

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