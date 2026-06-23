Vespa celebra 80 anni di storia: a Roma la mostra che racconta un’icona senza tempo

La Vespa ripercorre gli ottant’anni della sua storia, fatta di cultura, design e libertà, raccontata attraverso una serie di immagini, documenti ed esemplari unici. Dal 25 al 28 giugno, il Vespa Village al Foro Italico di Roma ospita “80 Years of an Icon – The Exhibition“, una mostra che rende omaggio al veicolo a due ruote di Piaggio che da decenni è uno dei simboli più riconoscibili del Made in Italy nel mondo.

L’esposizione, che fa parte dei quattro giorni di feste ed eventi romani aperti al pubblico che celebrano gli 80 anni della Vespa, propone un viaggio visivo attraverso otto decenni di trasformazioni sociali, culturali e di costume, ripercorrendo l’evoluzione di Vespa da semplice mezzo di trasporto a fenomeno globale. Scatto dopo scatto, il pubblico ha modo di scoprire il ruolo che lo scooter più celebre del mondo ha avuto nel raccontare la libertà di movimento, l’emancipazione delle nuove generazioni, il turismo e lo stile di vita italiano.

L’evoluzione di un mito su due ruote

Curata dal fotografo Giacomo Bretzel, la mostra intreccia immagini storiche provenienti da alcuni dei più importanti archivi italiani e internazionali con una serie di scatti contemporanei realizzati nei dintorni di Pontedera, luogo simbolo della nascita di Vespa, e ancora oggi centro nevralgico della passione che continua ad alimentare il mito. Il risultato è un percorso narrativo che attraversa epoche, continenti e linguaggi visivi, evidenziando la capacità di Vespa di rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Tra i materiali esposti ci sono fotografie provenienti dall’Archivio Storico Piaggio, dall’Archivio Publifoto, dalla Fondazione Pirelli, dalla Fondazione Alinari e da prestigiose agenzie internazionali come Magnum Photos e Gamma-Rapho. Nella mostra le opere di grandi fotografi dialogano con i lavori di Bretzel, proponendo una lettura corale del mito Vespa.

Presenti anche modelli iconici come la Vespa 150 S firmata da Salvador Dalì

Ad arricchire il percorso espositivo c’è anche una selezione di modelli storici provenienti dal Museo Piaggio e da collezioni private. Tra i pezzi più preziosi spicca una rara Vespa 150 S di produzione spagnola firmata da Salvador Dalí, insieme a esemplari protagonisti di imprese sportive, grandi viaggi e celebri apparizioni cinematografiche. Dopo la tappa romana, la mostra approderà al Museo Piaggio di Pontedera, dove sarà visitabile dal 9 luglio al 7 novembre 2026, continuando a raccontare la straordinaria storia di un’icona che da ottant’anni accompagna il mondo in movimento.

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