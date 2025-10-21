BER Racing: arrivano due nuovi caschi e le ginocchiere [FOTO]

Il catalogo di BER Racing si arricchisce di tre nuove soluzioni per chi va in moto. Due caschi (Arai Tour-X5 e Nos NS-14) ed una ginocchiera/gomitiera (Forcefield Pro Tube XV 2). Tutti e tre questi prodotti sono già disponibili sullo store online dell’azienda di abbigliamento per motociclisti.

Arai Tour-X5

Entrando più nel dettaglio, partiamo dai nuovi caschi. Arai Tour-X5 è stato completamente riprogettato e migliorato, con nuove funzionalità. Il nuovo sistema visiera e frontino VAS-A permette di rimuovere visiera e frontino in pochi secondi, mentre il profilo visiera è stato ridisegnato per migliorare la visibilità ed il sistema anti-appannamento evita l’appannamento in qualsiasi condizione d’utilizzo. Migliorato anche il sistema di ventilazione, così come la mentoniera è dotata di una saracinesca interna che può essere regolata in modo da far fluire l’aria alla bocca.

Gli interni sono completamente removibili, con guanciale e calottina interna personalizzabili. Il deflettore paranaso facilita l’utilizzo degli occhiali ed i guanciali FCS assicurano una calzata perfetta sia su strada che fuoristrada. Disponibile dalla XS alla XL, a 1.009 euro.

Nos NS-14

Nos NS-14 è un casco jet, ma con la protezione di un casco integrale, con una migliorata vestibilità e interni che possono essere personalizzati in diversi spessori per ottenere la vestibilità e la stabilità ottimali sia in posizione aperta che chiusa.

Il sistema di ventilazione MACH-Efficiency mantiene una temperatura fresca all’interno della calotta mentre i condotti dell’aria e il meccanismo Sunvisor sono facili da azionare, anche indossando i guanti. Disponibile dalla XS alla XXL, con il listino di 229 euro.

Forcefield Pro Tube XV 2

La ginocchiera/gomitiera Forcefield Pro Tube XV 2 è stata migliorata ed è traspirante e leggera, con la manica a tubo. È dotata di armatura Isolator 2 ed è realizzata con materiali morbidi ma robusti, con un tessuto di base ad alte prestazioni. Le protezioni possono essere rimosse rapidamente permettendo ai tessuti di essere lavati. In taglia S o L, con un prezzo di listino di 89,90 euro.