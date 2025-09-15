Bat-Moto: all’asta la replica del sidecar di Batman e Robin [FOTO]

Volete mettervi in sella alla moto di Batman e Robin, del primo film del ‘pipistrello’ del 1966? Ora è possibile, visto che la replica del sidecar del ‘Dynamic Duo’ è stato messo all’asta su Catawiki e verrà venduto il prossimo 21 settembre. Non si può guidare su strada, in quanto non omologato, ed il motore non è funzionante, ma si tratta di un esemplare unico da collezione.

La storia

La Bat-Moto (o Bat-Cycle) era stata un’idea della casa di produzione Twentieth Century Fox del primo film della serie Batman e venne progettata da Dan Magiera e Tom Daniels, sulla base di una Yamaha bicilindrica nera 2T 250cc, dopo che venne ritenuta troppo pesante per le scene d’azione l’idea originale di utilizzare una Harley-Davidson personalizzata.

Questa replica è stata realizzata nel 2007, nelle officine del Museo del Sidecar di Cingoli (Macerata), grazie ai disegni donati dal costruttore del veicolo originale. Esposto a Parigi, in Spagna ed a Mulhouse, dal 2010 è esposto a Cingoli. Ora è stato messo all’asta.

Le caratteristiche

Il sidecar è in realtà una sorta di go-kart che può staccarsi dalla moto e viaggiare da solo. Nel film c’è proprio una scena in cui Batman schiaccia un pulsante di sganciamento del sidecar su cui si trova Robin. Come dicevamo, la Bat-Moto non può circolare su strada sia perché non omologata sia per l’assenza di immatricolazione e, inoltre, il motore originale non è funzionante.

Asta fino al 21 settembre

L’asta è stata già aperta su Catawiki e la Bat-Moto verrà assegnata il prossimo 21 settembre, quando si chiuderanno le offerte per questo esemplare unico. La stima è compresa tra 20.000 e 22.000 euro.