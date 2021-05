Bardahl Italia e Fantic Motor firmano un accordo triennale

Bardahl Italia e Fantic Motor – Dopo gli annunci dati in occasione di EICMA 2018, Bardahl Italia e Fantic Motor hanno iniziato la loro nuova collaborazione che unisce due marchi storici delle due ruote made in Italy. Cosa prevede l’accordo tra Bardahl Italia e Fantic Motor? Secondo quanto annunciato, il primo marchio fornirà lubrificanti ed additivi di qualità superiore come primo equipaggiamento per Fantic Motor.

Bardahl e Fantic Motor accomunati da storia e passione

Nel corso della sua gloriosa storia, Fantic Motor è stata, negli anni ‘70, il secondo maggior produttore di moto in Italia ed ha conquistato anche 3 titoli Mondiali nel Trial e diversi tricolori sia in questa disciplina che nell’enduro. Dal 2014 il marchio Fantic Motor è stato acquistato da VeNetWork un gruppo di aziende ed imprenditori che controlla importanti marchi in settori strategici su mercati nazionali ed internazionali con base tra Treviso e Venezia. Il ritorno sul mercato di Fantic Motor, attraverso l’intramontabile Caballero balzato prepotentemente sulla scena grazie ad un design accattivante unitamente alla grande qualità di materiali e lavorazioni, ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti, dai giovani, ai meno giovani – quelli che sognavano o guidavano un tempo il mitico Caballero. Passato, presente e futuro che si intrecciano perfettamente con la storia di Bardahl e che per questo motivo sono alla base di quest’accordo triennale tra Bardahl Italia e Fantic Motor che oltre alla gamma moto con Caballero, Enduro e Motard, è entrata anche nel segmento delle e-Bike (e-mtb, urban ed e-road), ponendosi già da subito come uno dei player di riferimento del mercato. Ha inoltre dimostrato di essere particolarmente attiva in fiere, eventi e challenge in Italia e all’estero.

Bardahl e Fantic Motor: le razioni dopo l’accordo

“L’accordo raggiunto con Bardahl Italia – ha detto Mariano Roman, a.d. di Fantic Motor – rappresenta per noi una nuova spinta sia a livello di qualità dei nostri prodotti che di immagine. Bardahl è da sempre considerato il lubrificante top di gamma ed è collegato ad una grande tradizione nel mondo delle competizioni dal quale noi proveniamo. Sono sicuro che nel corso del nostro cammino condivideremo insieme importanti risultati su più fronti“. “Fantic Motor ha una storia gloriosa alle sue spalle – ha aggiunto Cosimo Campolmi, Direttore Marketing & Commerciale Maroil Bardahl Italia – ed un futuro importante davanti a sé. Proprio come Bardahl Italia. Per questo abbiamo deciso di unire le nostre forze per affrontare assieme nuove sfide ponendoci importanti obiettivi di mercato da raggiungere nel prossimo triennio“.